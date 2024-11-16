Το τρεντ με τους δεινόσαυρους: Ένας Τ-Rex για το σαλόνι

Μία αγορά που, ακόμη και εν μέσω κρίσεων, ακμάζει.

Οι δεινόσαυροι είναι ένα αγαπημένο μοτίβο - για μικρούς και μεγάλους - εδώ και αιώνες: Στα μουσεία, οι σκελετοί που εκτίθενται προκαλούν δέος στους επισκέπτες, ενώ οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις τους μαγεύουν τους θεατές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα! Σήμερα έχουν μετατραπεί και σε περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα-σύμβολα κοινωνικού στάτους για εκατομμυριούχους.



Μόλις τον Ιούλιο, ένας προϊστορικός σκελετός πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Sotheby’s έναντι περίπου 45 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και η αρχική εκτίμηση της αξίας του κυμαινόταν στα έξι εκατομμύρια. Αξιοσημείωτη αναμένεται και η δημοπρασία της 16ης Νοεμβρίου στο Παρίσι, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο σκελετό σαύρας που έχει δημοπρατηθεί στον ιστορία.



Τυραννόσαυρος, ηλικίας 67 εκατ. ετών με όλα του τα δόντια



«Βουλκάν», το παρατσούκλι του φυτοφάγου δεινόσαυρου, έχει μήκος 20,5 μέτρα και είναι περίπου 150 εκατομμυρίων χρονών. Ανήκει στην κατηγορία των Απατοσαύρων και διατηρεί πάνω από το 80% των φυσικών του οστών. Όσο πιο πλήρης είναι ένας σκελετός, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. «Αν αγγίξει το 70% των οστών, θεωρείται ήδη εξαιρετικός», εξηγεί ο Έρικ Μίκελερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο ειδικός επιμελείται τις δημοπρασίες δεινοσαύρων στη Γαλλία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Η πρώτη μεγάλη δημοπρασία δεινοσαύρου έγινε το 1997 στη Νέα Υόρκη από τον γνωστό οίκο Sotheby’s. Η πώληση της «Σου», ενός σαρκοβόρου Τυραννόσαυρου (γνωστού και ως T-Rex) 67 εκατομμυρίων ετών, απέφερε περίπου 8,4 εκατομμύρια δολάρια. Η τετράμετρη αυτή γιγαντιαία σαύρα μήκους 13 μέτρων διατηρούσε άθικτους όλους τους σπονδύλους και τα δόντια της.



Το 2020, το 70% ενός απολιθωμένου T-Rex, γνωστού ως «Σταν», προκάλεσε αίσθηση όταν βγήκε στο σφυρί από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη και τελικά πωλήθηκε έναντι 31,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Δύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος οίκος δημοπρασιών πούλησε τον «Ράπτορα», τον σκελετό ενός δεινοσαύρου που ενέπνευσε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «Jurassic Park». Η τιμή του; Μόλις 12,4 εκατομμύρια δολάρια!



Ο «Apex» κατέχει ωστόσο μέχρι σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ, αφού πουλήθηκε για περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια, επίσης από τον οίκο Sotheby’s, ο οποίος μάλιστα είχε εκτιμήσει αρχικά την αξία του μεταξύ τεσσάρων και έξι εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Ευρώπη, το ρεκόρ καταρρίφθηκε το 2021 στο Παρίσι με τον Τρικεράτωπα «Big John», ο οποίος πωλήθηκε έξι εκατομμύρια ευρώ.



Ένα κομμάτι ιστορίας ως ντεκόρ για το σπίτι



Για τον Ολιβιέ Κολίν ντε Μπουκάζ, επικεφαλής της δημοπρασίας του «Βουλκάν», η αγορά δεινοσαύρων είναι ένα trend που εξελίσσεται διαρκώς: «Πρόκειται για αντικείμενα με τεράστια πολιτισμική αξία», αναφέρει στο γερμανικό πρακτορείο dpa, τονιζοντας πως οι συλλέκτες ουσιαστικά παίρνουν στα χέρια τους ένα κομμάτι της ιστορίας της Γης.



Επιστήμονες και παλαιοντολόγοι επικρίνουν έντονα τις δημοπρασίες δεινοσαύρων. Οι παλαιοντολόγοι, όπως ο Ζαν Λε Λουφ εκφράζουν μάλιστα τους φόβους τους ότι τα πολύτιμα απολιθώματα θα χαθούν: «Παλαιότερα τα αγόραζαν τα μουσεία. Τώρα τα αγοράζουν άνθρωποι για να διακοσμήσουν το σαλόνι τους.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

