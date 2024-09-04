Η απάντηση της Βίκυς Λέανδρος στο εξώδικο του πατέρα της

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη δημοσιοποίηση από τον Λέο Λέανδρος με ανακοίνωσή του ότι έχει αποστείλει εξώδικο με το οποίο απαγορεύει στην κόρη του να λέει τα τραγούδια του, έκανε η Βίκυ Λέανδρος.

Η πασίγνωστη ανά τον κόσμο τραγουδίστρια που θα δώσει την αποχαιρετιστήρια –όπως έχιε ανακοινώσει- συναυλία της την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο μίλησε στο περιοδικό Hello και τον Βασίλη Τσαρτσάνη και απάντησε και σε αυτό το φλέγον θέμα.

«Το εξώδικο δεν αφορούσε εμένα αλλά την εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία. Από λάθος δεν ανέφεραν το όνομά του και το άλλαξαν βεβαίως αμέσως μόλις το είδαν και για μένα βέβαια είναι κάτι φυσικό να αναφέρω τον πατέρα μου στις συναυλίες μου, γιατί είναι μέρος της προσωπικής και επαγγελματικής μου ζωής» διευκρίνησε η Βίκυ Λέανδρος και συνέχισε:

«Από τη δική μου πλευρά οι σχέσεις είναι καλές. Ο πατέρας μου είναι μέσα στην καρδιά μου και εκεί θα μείνει, γιατί και με μεγάλωσε και μου έγραψε τα ωραιότερα τραγούδια του κόσμου», συμπληρώνει η κορυφαία ερμηνεύτρια.

-Η συνεργασία με τον πατέρα σας, ο οποίος ήταν συνθέτης και παγκόσμιος παραγωγός, πώς ήταν; Είχατε έρθει ποτέ σε ρήξη μαζί του κατά τη διάρκειά της;

«Βασικά συμφωνούσαμε, γιατί μου άφηνε μεγάλη ελευθερία να διαλέγω τα τραγούδια. Δυο-τρία τραγούδια ήθελε να διαλέγει εκείνος και να σας πω μετά διαπίστωσα ότι αυτά ήταν τα εμπορικά που πουλούσαν κι εγώ διάλεγα τις μπαλάντες και αυτά που άρεσαν ιδιαίτερα σε μένα», απαντά η Βίκυ Λέανδρος ενώ μιλάει και για την αρχή της καριέρας της:

«Όταν ήμουν πολύ μικρή, οι γονείς μου δεν με ενθάρρυναν καθόλου να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ο πατέρας μου ήταν αρχικά τραγουδιστής και στη συνέχεια είχε πολύ μεγάλο ταλέντο στη σύνθεση και στην παραγωγή. Και έτσι κάναμε μια δοκιμή, ήταν και για μας σαν ένα ωραίο αστείο. Μπήκαμε στο στούντιο, κάναμε ένα δισκάκι και τότε κατάλαβα ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου και εκείνος με βοήθησε.

Ήταν ο πατέρας μου ως συνθέτης πολύ καλός, εγώ πάλι με τη φωνή μου, και η παραγωγή του ήταν πολύ προχωρημένη. Αλλιώς, να σας πω την αλήθεια, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε επιτυχημένοι σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή παίζει μεγάλο ρόλο».

