Δημήτρης Σταρόβας: Επιστροφή στη σκηνή στην Κύπρο

Τέλος Σεπτεμβρίου περιμέναμε να τον δούμε αλλά επέστρεψε ήδη

Με πολλή συγκίνηση και με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε ο κόσμος την επιστροφή στη σκηνή του Δημήτρη Σταρόβα μετά την περιπέτεια με την υγεία του. 

Στα πλαίσια της παράστασης «Άγαμοι Θύται – Best Ωχ», ο αγαπημένος ηθοποιός και μουσικός, τέσσερις μήνες μετά τη νοσηλεία του έπειτα από ισχαιμικό επεισόδιο και κολπική μαρμαρυγή, βρέθηκε στην Κύπρο επιστρέφοντας στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, πλαισιωμένος από φίλους και συνεργάτες που αποδεδειγμένα τον αγαπάνε πολύ.

