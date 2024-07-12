Ορέστεια: Θεόδωρος Τερζόπουλος και Εθνικό Θέατρο «κατεβαίνουν» στην Επίδαυρο με την εμβληματική τριλογία του Αισχύλου

Το Εθνικό Θέατρο συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα σκηνοθέτη και δάσκαλο Θεόδωρο Τερζόπουλο και παρουσιάζει – σήμερα και αύριο Σάββατο – στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, την τριλογία «Ορέστεια», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Tο 458 π.Χ., σε μια εποχή βίαιων κοινωνικών και πολιτικών ανατροπών, o Αισχύλος παρουσιάζει στη γιορτή των Διονυσίων την Ορέστεια (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), τη μοναδική σωζόμενη τριλογία αρχαίου δράματος και το τελευταίο σωζόμενο έργο του, που συνέταξε δύο μόλις χρόνια πριν από τον θάνατό του, αντανακλώντας πολλές από τις ραγδαίες μεταβολές της εποχής του. Κεντρικός άξονας της τριλογίας είναι το τραγικό βραχυκύκλωμα του Ορέστη που διαχέεται σε όλα τα πρόσωπα του δράματος και στον χορό μέσα από διαδοχικά στάδια: από την αποσταθεροποίηση στο αδιέξοδο, στην τρέλα. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύεται η Αθηνά στο τρίτο μέρος της τριλογίας, για να θεσμοθετήσει τη δημοκρατία με τη βία, μέσω μιας αμφιλεγόμενης σύναψης ειρήνης. Ένα ανεπανάληπτο πολιτιστικό γεγονός, μια εμβληματική παράσταση διανοητικού και φιλοσοφικού βάθους, που έρχεται να διευρύνει τα όρια της τέχνης και έχει βγει ήδη sold out!

Παρασκευή 12/7 και Σάββατο 13/7 στις 21:00

Από 5€

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου Επιδαύρου

Ejekt Festival 2024: Peggy Gou and Friends στο Faliro Sports Pavillion

To Ejekt Festival παρουσιάζει την superstar DJ Peggy Gou στο μεγαλύτερο show που έχει κάνει ποτέ στην Ελλάδα, το Peggy Gou & Friends. Σήμερα, 12 Ιουλίου, η Peggy Gou θα βρεθεί στο Faliro Sports Pavillion για ένα από τα εντυπωσιακά sets της που την καθιέρωσαν ως την νο1 DJ του πλανήτη. Μαζί της θα εμφανιστεί ένα line-up από DJs και καλλιτέχνες που έχει επιλέξει η ίδια. Ραντεβού απόψε στο Παλαιό Φάληρο για να χορέψουμε στους ρυθμούς του (It Goes Like) Nanana, μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της περσινής χρονιάς, που έκανε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια streams και ανέβηκε στις κορυφές των charts σε δεκάδες χώρες.

Παρασκευή 12/7 στις 21:00

Από 40€

Faliro Sports Pavillion, Γήπεδο Tae Kwon Do, Παλαιό Φάληρο

O Asaf Avidan στο Θέατρο Λυκαβηττού

Πέντε χρόνια από την τελευταία του σόλο παράσταση, ο Asaf Avidan επιστρέφει μόνος στη σκηνή για τη νέα Ichnology Solo Tour στο Θέατρο Λυκαβηττού. O Asaf θα πλοηγηθεί απρόσκοπτα ανάμεσα στις οικείες σερενάτες του, τη χαρισματική του αφήγηση και την ενεργητική πολυοργανική μαγεία του και το κοινό θα απολαύσει μια αξέχαστη βραδιά από έναν πραγματικά ξεχωριστό καλλιτέχνη της εποχής του.

Παρασκευή 12/7 στις 21:30

35-70€

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα

Δημοκρατία: Η τέχνη συνομιλεί με την πολιτική ιστορία της Νότιας Ευρώπης σε μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου φιλοξενεί, μέχρι και τις 2 Φεβρουαρίου 2025 μια νέα, επίκαιρη έκθεση με τον τίτλο «Δημοκρατία», η οποία ανιχνεύει τη σχέση της τέχνης με την πολιτική ιστορία στη Νότια Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη, διεθνή έκθεση που πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης με την δημοκρατία κατά την διάρκεια μιας από τις πιο καθοριστικές περιόδους για την ιστορία της Νότιας Ευρώπης, καθώς τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία μετέβησαν από ένα απολυταρχικό καθεστώς στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Η Εθνική Πινακοθήκη στρέφεται στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως με στόχο να αναδειχθεί το πώς αυτή μπορεί να συνδέεται με τις διαμάχες και την αναταραχή που επικρατούσε στη Νότια Ευρώπη το 1960 και το 1970. Με φόντο μία χρονιά γεμάτη εκλογικές αναμετρήσεις σε πολλές χώρες και προκλήσεις για τις δημοκρατικές αξίες, η έκθεση εμβαθύνει στις ιστορικές ιδιαιτερότητες της κοινής εμπειρίας, στα συναισθήματα και στο συλλογικό τραύμα όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τις πράξεις διαμαρτυρίας, αντίστασης, προσωπικής και κοινωνικής χειραφέτησης. Με άξονα την τέχνη της αντίστασης και της διαμαρτυρίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, η έκθεση αντιμετωπίζει συγκριτικά για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο την πολιτική λειτουργία της τέχνης στα δικτατορικά καθεστώτα του Ευρωπαϊκού Νότου και διερευνά την ποικιλομορφία των καλλιτεχνικών αναζητήσεων, τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις, τις καλλιτεχνικές πρακτικές που γεννήθηκαν μέσα από τον αγώνα για ελευθερία, καθώς και την ενεργή κληρονομιά τους.

Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 10:00–18:00, Τετάρτη στις 12:00–20:00

Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, Βασ. Κωνσταντίνου 50, 116 34, Αθήνα

