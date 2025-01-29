Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου... απομυθοποιείται: «Δεν είναι η Αλεξανδράκη η JLo, ούτε εγώ η Μαντόνα!»

Λίγο καιρό μετά τη συνέντευξή της στο Πρωινό, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μίλησε από το καμαρίνι της στο κέντρο που εμφανίζεται και φυσικά ρωτήθηκε για τα φίλτρα στο Instagram.

«Είναι αστείο να συζητάμε ακόμη για τα φίλτρα. Yπάρχουν τόσα θέματα! Δεν υπάρχει λόγος να το αναλύουμε. Δεν θέλω να απαντήσω αν χρησιμοποιώ φίλτρα στην υπερβολή τους, γενικά δεν θέλω να ασχοληθώ με συζητήσεις πεζοδρομίου. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν τα φίλτρα.

Στην Ελλάδα δεν έχουμε απενοχοποιήσει τις αισθητικές επεμβάσεις. Το συζητάμε παντού γύρω μας. Εμένα δε με ρωτάνε συχνά για τις πλαστικές οπότε δεν έχω κάποιο θέμα. Όταν μια γυναίκα έχει προβάλλει μόνο την εμφάνιση της είναι λογικό να στέκονται μόνο σε αυτό» ανέφερε.

Αναφορικά με τη δήλωση Αλεξανδράκη ότι οι άντρες την πλησίαζαν για δημοσιότητα, είπε: «Μην τρελαινόμαστε κιόλας, δεν είναι η Αλεξανδράκη η JLo, ούτε εγώ η Μαντόνα. Και να γίνεται αυτό πάμε παρακάτω. Αν ο άλλος άνθρωπος δεν βρει κάτι παραπάνω σε σένα σίγουρα θα βαρεθεί.

«Ο έρωτας έχει χώρο στην καθημερινότητά μου, δεν σταματάει ποτέ, όταν κάτι έχει ενδιαφέρον και αξίζει να ασχοληθείς και να αφιερώσεις χρόνο. Δεν θέλω να αναλώνομαι σε πράγματα που δεν μου προσφέρουν κάτι γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένος».

Ωστόσο, σε ερώτηση αν είναι ερωτευμένη είπε: «Εντάξει, θα δούμε!»

