Robin Wright: Θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι

Στην Αμερικανίδα ηθοποιό, Ρόμπιν Ράιτ, θα απονεμηθεί το βραβείο του προέδρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι στην τελετή λήξης του. Προς τιμήν της Ράιτ στο 57ο Φεστιβάλ στη διάσημη λουτρόπολη της Τσεχίας θα προβληθεί η ταινία «The Princess Bride».

Η Ράιτ είναι περισσότερο γνωστή για την ερμηνεία της στη σειρά του Netflix «House of Cards». Κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες και μια νίκη το 2014. Κέρδισε πέντε υποψηφιότητες για το βραβείο του Αμερικανικού Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild) για τη σειρά και έλαβε πέντε διαδοχικές υποψηφιότητες για Emmy.

