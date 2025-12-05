Το Happy Traveller και ο Ευτύχης, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκονται στην καρδιά της Κρήτης και πραγματοποιούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά οδοιπορικά της εκπομπής, στον Ψηλορείτη.

Στο δεύτερο μέρος του οδοιπορικού, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο Ευτύχης αφήνει πίσω του τα Ανώγεια και κατευθύνεται προς τα Ζωνιανά. Εκεί επισκέπτεται το εντυπωσιακό Σπήλαιο Σφενδόνη, ένα από τα πιο σημαντικά σπήλαια της Ελλάδας, ενώ στο κέντρο του χωριού ανακαλύπτει το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων.

Η διαδρομή συνεχίζεται με επίσκεψη σε παραδοσιακό τυροκομείο, όπου αντικρίζει το μεγαλύτερο κεφάλι γραβιέρας του κόσμου και μαθαίνει τα μυστικά της κρητικής τυροκομίας. Λίγο ψηλότερα στο βουνό, επισκέπτεται ένα κρητικό αγρόκτημα, γνωρίζει από κοντά τα μιτάτα των βοσκών και δοκιμάζει ντόπια τυριά. Αργότερα συνεχίζει οδικώς μέχρι το σαλέ του Ψηλορείτη, όπου θα διανυκτερεύσει πριν από την ανάβαση.

Το ταξίδι κλείνει επικά με την ανάβαση στην κορυφή του Ψηλορείτη. Ο Ευτύχης, μαζί με έναν έμπειρο οδηγό βουνού, ξεκινά να περπατά στην αλπική ζώνη του όρους. Περνούν από εντυπωσιακά τοπία, συναντούν ακόμη και χιόνια σε κάποια σημεία και σταδιακά πλησιάζουν το υψηλότερο σημείο της Κρήτης. Τελικά φτάνουν στα 2.456 μέτρα, εκεί όπου στέκει το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στην κορυφή του ένατου ψηλότερου βουνού της Ελλάδας.

Η θέα είναι συγκλονιστική και ο happy traveller μοιράζεται την εμπειρία της ανάβασης με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

