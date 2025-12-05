Δύο καλεσμένοι που ήθελε διακαώς να υποδεχτεί ο Φάνης έρχονται «Στην Αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 23.50, στον ΣΚΑΪ. Η Τζένη Μπότση και ο FY.

Ένα όνειρό του κάνει πραγματικότητα ο Φάνης συναντώντας την Τζένη Μπότση στο πλατό της late night εκπομπής του. Ποια είναι η ιστορία πίσω από την πιο χαρακτηριστική ατάκα που έχει πει η ηθοποιός; Τι τη συνδέει με τον Παύλο Σταματόπουλο; Ποιο σχόλιο κάνει για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και πώς θα απαντήσει στην κλήση της; Η μητρότητα αποτελεί ένα πολύ γλυκό κεφάλαιο της ζωής της, πώς τη βιώνει η ίδια; Το δώρο που επιλέγει να της κάνει ο Φάνης είναι το κατάλληλο για να εξοπλίσει τον κήπο της!

Ως «guilty pleasure» του χαρακτηρίζει ο Φάνης Λαμπρόπουλος τα τραγούδια του FY και έφτασε η ώρα να μάθει τον viral «money dance» από τον πρώτο διδάξαντα! Ο τρόπος που γράφει τα τραγούδια του, η γνωριμία με τη σύζυγό του και η πρόταση γάμου, οι σημαντικότερες συνεργασίες του. Όλα χωράνε στην «Αγκαλιά του Φάνη». Ελένη Φουρέιρα και Πέτρος Ιακωβίδης απαντούν στις κλήσεις του, τι έχει να τους πει ο Φάνης;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

