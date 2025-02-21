Γιάννης Τσορτέκης έχει εισβάλλει εδώ και μερικά χρόνια στην τηλεοπτική ζωή -έχοντας κάνει χιλιόμετρα στο θέατρο- και έχει σαρώσει τα πάντα ειδικά με τον ρόλο του Χαράλαμπου στο Maestro ως κακοποιητής σύζυγος που έπαιξε με εξαιρετική πειστικότητα και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια.

Φέτος ετοιμάζεται να υποδυθεί τον Στράτο Διονυσίου στην παράσταση «Τα πήρες όλα κι έφυγες» με τη συμμετοχή των γιων του στα τραγούδια και επί σκηνής και μίλησε για αυτό και για πολλά άλλα στο Στούντιο 4.

Όπως εξήγησε «ο σκοπός μας δεν είναι η απεικόνιση του Στράτου εμφανισιακά, είναι ένα ταξίδι στη ζωή του μέσα από τις εικόνες» ανέφερε και απέφυγε να αποκαλύψει αν τραγουδάει.

Όταν ρωτήθηκε αν συμβουλεύτηκε τα παιδιά του Στράτου για τον ρόλο τόνισε ότι ο μόνος στον οποίο απευθύνεται είναι ο σκηνοθέτης του γιατί ό,τι και να του πουν εκείνα θα είναι μια πληροφορία που ίσως δεν μπορεί να μετουσιώσει και να ενσωματώσει στον ρόλο του. «Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκέφτεται, σκηνοθετεί και αν δεν αφεθώ τελείως δεν θα υπάρξει ένα τελικό συμφραζόμενο πάνω στην σκηνή. Είναι ένα παραμύθι που το φτιάχνει και το ονειρεύεται κάποιος και είναι ο Βασίλης» ανέφερε.

«Έχουμε πολύ αγαπημένες και αγαπητές σχέσεις με τα παιδιά του Στράτου και νιώθω ότι πολλές φορές συγκινούνται σε πράγματα που κάνουν τον άνθρωπο να λυγίζει» είπε.

«Ο ρόλος του Στράτου είναι το ίδιο με τον Χαράλαμπο. Και τον Χαράλαμπο τον αγάπησα αλλιω΄ς δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα» είπε για τους ρόλους του.

«Μου αρέσουν οι βιογραφίες αλλά υπό συνθήκες. Τώρα πώς να το πω; Νιώθω σαν μόδα τώρα, η ταινία για τον Καζαντζίδη, τώρα η παράσταση για τον Στράτο...» ανέφερε.

«Μου είναι παντελώς μη ενδιαφέρον η τηλεθέαση γιατί δεν μπορούν οι συντελεστές να το επηρεάσουν, όσο κι αν είναι θέμα προώθησης μιας σειράς. Φυσικά και πρέπει να έχει χαρακτηριστικά εξαρχής που να έχουν ενδιαφέρον. Εκ των προτέρων δεν μπορείς να ξέρεις αν θα πάει καλά μια σειρά. Όπως κι ο Άγιος Έρωτας. Ξεκίνησε να έχει μια πολύ μετριοπαθή επαφή με το κοινό και ξαφνικά εκτοξεύτηκε. Αντέδρασε το κανάλι σχετικά νωρίς και άρχισε να αποκτά άλλη ροή η σειρά» είπε αναφερόμενος στη σειρά του Alpha όπου πρωταγωνιστεί και άλλαξε σκηνοθέτη.

Από την εποχή του Αυτή η νύχτα μένει είναι ένας άλλος Τσορτέκης από τον διακριτικό ηθοποιό του θεάτρου; Τον έχει αλλάξει η αναγνωρισιμότητα; «Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι κάτι πάρα πολύ ευγενικό που συμβαίνει σε επίπεδο καθημερινότητας. Μόνο καλά έχει» απάντησε.

Η άλλη πλευρά είναι ότι ίσως δεν θα μπορεί να κρύψει κάτι προσωπικό όπως του είπαν οι παρουσιαστές προσπαθώντας προφανώς διά της πλαγίας οδού να αναφερθούν στην προσωπική του ζωή (κυκλοφορεί η φήμη ότι έχει σχέση με την σκηνοθέτιδα Έλενα Μαυρίδη).

«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον! Εμένα με νοιάζει να είμαι καλά με τον σκηνοθέτη μου που θα πάω στην πρόβα. Δεν προσαρμόζομαι σε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι. Τι θα αποκαλυφθεί από μένα που είναι επτασφράγιστο μυστικό; Πάντοτε την έχω την επιλογή. Να κρύβομαι; Τι να κρύψω και τι να διαρρεύσει; Δεν μιλάμε με γρίφους, όμως, αυτά είναι μέσα στο αναλώσιμο του πράγματος. Αν μείνεις σε αυτό παθαίνεις αυτό που λέει ο σοφός λαός, "όποιος κοιμηθεί με στραβό το πρωί αλληθωρίζει". Δεν με αφορούν αυτά γιατί δεν εστιάζω σε αυτά τα πράγματα, έχουμε να κάνουμε πολλά άλλα. Με τον ίδιο τρόπο δεν έχω την περιέργεια να ρωτήσω τα παιδιά του Στράτου για την προσωπική τους ζωή με τον πατέρα τους που αντικειμενικά είναι πολύ ζωτικό και θα έπρεπε να το κάνω, από συστολή. Με τον ίδιο τρόπο δεν με αφορά και ό,τι βγαίνει για μένα χωρίς εμένα (ωραίος ο Βασιλάκης Παπακωνσταντίνου!)» είπε.

