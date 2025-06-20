Happy Traveller στην Κάσο: Κυριακή 22 Ιουνίου στις 16.50, στον ΣΚΑΪ

Ο επόμενος προορισμός του Happy Traveller στον ΣΚΑΪ, την Κυριακή 22 Ιουνίου, είναι η Κάσος. Η Κάσος είναι το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων και πολύ κοντά στην Κρήτη, με την οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον και φημίζεται για τους όμορφους οικισμούς, τις υπέροχες παραλίες, τα πανηγύρια και τη μουσική, καθώς και για την εκλεκτή παραδοσιακή κουζίνα.

Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους εξερευνούν όλα τα αξιοθέατα, τους πέντε οικισμούς, τα δύο εντυπωσιακά σπήλαια και τις πανέμορφες παραλίες του νησιού. Μιλούν με ντόπιους, δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις και πηγαίνουν με βάρκα στα Αρμάθια, το νησάκι απέναντι από την Κάσο με την εντυπωσιακή λίμνη και τη μαγευτική παραλία.

Ένα επεισόδιο γεμάτο φυσική ομορφιά, χαλαρές βόλτες και κουβέντες με φιλόξενους ανθρώπους.

#happytraveller

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.