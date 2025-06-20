Παυλίνα Βουλγαράκη: Η κόρη της την κρατά ξάγρυπνη και ιδού πώς αυτοτρολάρεται για το πάθημά της λόγω αϋπνίας

Τις δυσκολίες και τις χαρές της μητρότητας γεύεται η Παυλίνα Βουλγαράκη που έγινε μαμά περίπου πριν από ένα μήνα, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός προσαρμόζεται στη νέα ζωή με ένα μωρό και ανά διαστήματα ανεβάζει τα βιώματά της, όπως το παρακάτω «πάθημα» για το οποίο τρόλαρε τον εαυτό της.

Συγκεκριμένα ανέβασε ένα story γράφοντας: «Ποιος έβαλε το παντελόνι του να πλυθεί με τα ρούχα του μωρού και έγιναν όλα μπλε; Η Παυλίνααα» δείχνοντας τον κα΄δο του πλυντηρίου.

Πηγή: womenonly

