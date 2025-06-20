Για την ταραχώδη σχέση της με τον εκλιπόντα πρώην σύζυγό της, Αλέξη Κούγια, μίλησε σήμερα η Εύη Βατίδου, η οποία δάκρυσε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο Star.

Το πρώην μοντέλο, μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Αλέξης Κούγιας δεν την ερωτεύτηκε ποτέ - σε αντίθεση με εκείνη - και ότι λόγος που την επέλεξε ήταν για την εικόνα και το πρεστίζ του.

«Είμαι σίγουρη ότι δεν με ερωτεύτηκε. Με επέλεξε για τους δικούς του, προσωπικούς του λόγους. Ήθελε εκείνη την εποχή μια γυναίκα, η οποία να του προσφέρει σε όλη του την εικόνα και το κομμάτι της οικογένειας. Ήθελε να του προσφέρει και μια άλλη πνοή στη σκληρότητα που είχε ο χαρακτήρας του», είπε χαρακτηριστικά.

Η Εύη Βατίδου τόνισε ακόμα ότι ίδια «φυσικά» και τον αγάπησε και τον ερωτεύτηκε.«Του απέδειξα ότι τον αγάπησα. Του το είπα και πριν πεθάνει ότι τον αγαπούσα. Θεωρώ ότι τα παιδιά του τα αγάπησε, εμένα όχι» είπε χαρακτηριστικά.

«Δηλαδή, συγγνώμη, αν με αγαπούσε πραγματικά τι θα έκανε; Θέλετε να μου πείτε ότι τόσα χρόνια με αγαπούσε και έκανε όλα αυτά που έκανε εναντίον μου;», είπε στη συνέχεια η Εύη Βατίδου .

Επίσης αποκάλυψε ότι η ίδια έκανε προσπάθειες να ξαναφτιάξει τη ζωή της αλλά ο Αλέξης Κούγιας χαλούσε τις σχέσεις που είχε η ίδια μετά από εκείνον.

«Έκανα κάποιες σχέσεις, αλλά έμπαινε στη μέση και τις χαλούσε με τον τρόπο του. Και εγώ μετά χαλούσα τις δικές του. Ο λόγος ήταν καθαρά οικονομικός», είπε.

Νωρίτερα στην εκπομπή, η Εύη Βατίδου αποκάλυψε ότι η σχέση τους δεν αποκαταστάθηκε ποτέ πραγματικά και ίδια, προς το τέλος της ζωής του Αλέξη Κούγια, περίμενε να της ζητήσει μία συγγνώμη.

«Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ήταν πάντοτε σκληρός απέναντί μου και έτσι με πόνεσε λίγο αυτό» είπε.

