Ταινίες για την παγκόσμια μέρα μουσικής στον ΣΚΑΪ

Δύο ξεχωριστές κινηματογραφικές παραγωγές με θέμα τη μουσική, το «Κάτι πιο ποπ 2» («Pitch Perfect 2», 2015) και το «The Blues Brothers» (1980), μεταδίδει ο ΣΚΑΪ το Σάββατο 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.

Μία ανάλαφρη κωμωδία γεμάτη μουσική και χορό, που ήταν υποψήφια για Βραβείο Grammy Καλύτερου Compilation Soundtrack, είναι το «Κάτι πιο ποπ 2» («Pitch Perfect 2», 2015) που έρχεται στις οθόνες μας στις 14.40. Σε σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Μπανκς παρακολουθούμε την επιστροφή της Μπέκα (Άννα Κέντρικ), της Έιμι (Ρέμπελ Γουίλσον) και του υπόλοιπου συγκροτήματος στην πιο ποπ εκδοχή του! Μετά από ένα σκάνδαλο που απείλησε να τινάξει στον αέρα την τελευταία τους χρονιά στο κολέγιο, οι επί τρία χρόνια πρωταθλήτριες νιώθουν πως έχουν χάσει τον ρυθμό τους. Τώρα, έχουν μόνο μια και μοναδική ευκαιρία να σώσουν τη φήμη τους: πρέπει να νικήσουν το κορυφαίο συγκρότημα στον πλανήτη, το γερμανικό σουπερ-γκρουπ «Das Sound Machine» στο παγκόσμιο πρωτάθλημα «A Cappella». Για να παραμείνουν στην κορυφή θα χρειαστεί να βρουν την μελωδία της επιτυχίας που νιώθουν πως έχουν χάσει.

Στη 01.00 τη σκυτάλη παίρνουν οι «Blues Brothers»! Η επεισοδιακή μουσική κωμωδία που έγινε cult classic, φέρνει μαζί σπουδαία ονόματα της μουσικής όπως ο James Brown, ο Ray Charles, ο Cab Calloway, η Aretha Franklin, η Chaka Khan και ο John Lee Hooker. Σε αυτή βλέπουμε τον Τζέικ (Τζον Μπελούσι) και τον Έλγουντ (Νταν Ακρόιντ) σε μια θεϊκή αποστολή: να σώσουν από τη χρεοκοπία το καθολικό ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσαν. Για να το καταφέρουν, χρειάζονται 5.000 δολάρια τα οποία όμως δεν έχουν. Αυτό που έχουν; Αστείρευτο ταλέντο, ατέλειωτη υπομονή στις κακουχίες και μια μπάντα που… ακόμα «το έχει»! Τα κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής που συμμετέχουν δεν είχαν συνηθίσει να προσποιούνται πως τραγουδούν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις περισσότερες τραγουδιστικές σκηνές να παρακολουθούμε τους ερμηνευτές να τραγουδούν live!

Ανεβάστε την ένταση για την παγκόσμια μέρα μουσικής στον ΣΚΑΪ!

Πηγή: skai.gr

