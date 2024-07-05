My man can: Δίνει διπλό ραντεβού - Δείτε το trailer

Επειδή σε ένα επεισόδιο δεν χωράει όλη η τρέλα του Φάνη Λαμπρόπουλου, ούτε όμως και τα απίθανα παιχνίδια που μας χαρίζουν γέλιο, από αυτή την εβδομάδα το «MY MAN CAN» δίνει... διπλό ραντεβού.

Το Σάββατο 6 Ιουλίου και την Κυριακή 7 Ιουλίου στις 21.00, συνολικά οκτώ ζευγάρια «εισβάλλουν» στο πλατό του game show, πρόθυμα να δοκιμάσουν τα όριά τους και κυρίως τη σχέση τους με το άλλο τους μισό.

Σάββατο 6 Ιουλίου στις 21.00.

Ο Κυριάκος και η Έλλη, ο Πανορμίτης και η Δήμητρα, ο Γιώργος Γ. και η Ειρήνη και ο Γιώργος Μ. και η Γωγώ καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού, τα ζευγάρια ανεβαίνουν στη ζυγαριά. Στη συνέχεια, πρέπει να φάνε και να πιουν ό,τι βρίσκεται πάνω στο μεγάλο τραπέζι και να ζυγιστούν ξανά. Ποιο ζευγάρι θα πάρει το περισσότερο βάρος;

Ποια γυναίκα θα περάσει τρεις φορές κάτω από το limbo stick, χωρίς να το ρίξει;

Οι άντρες φορούν μια ειδική στολή velcro και αφού κάνουν παρκούρ, πρέπει να μεταφέρουν τα μπαλάκια σε έναν κάδο. Μόνο που υπάρχει μια προϋπόθεση: να μη χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους. Πόσο χρόνο όμως, θα χρειαστούν;

Ποιο ζευγάρι θα πιάσει πρώτο μία στερεωμένη κούκλα, που βρίσκεται πάνω σε ειδική κατασκευή, 5 φορές;

Κυριακή 7 Ιουλίου στις 21.00

Ο Κωνσταντίνος και η Ευθαλία, ο Δημήτρης και η Ζωή, ο Αλέξανδρος και η Μαρία και ο Γιάννης και η Τζωρτζίνα πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά άλλων απαιτητικών παιχνιδιών.

Οι άντρες παίζουν καράτε και πρέπει να σπάσουν με τα χέρια και τα πόδια τους 60 ξύλινα sticks. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν;

Ποιο ζευγάρι θα βάλει τα περισσότερα goal μέσα σε 90 δευτερόλεπτα; Τερματοφύλακες; Τα αντίπαλα ζευγάρια που παρεμπιπτόντως φορούν στολή... sumo!

Οι άντρες φορούν 12ποντες γόβες και πρέπει να περάσουν κάποια εμπόδια επί τρεις φορές. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν;

Ποιο ζευγάρι θα συγκεντρώσει πρώτο 5 πόντους παίζοντας... μουσικές καρέκλες;

Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές.

