Το έχει πει και το εννοεί η Δέσποινα Βανδή πως η Κρήτη είναι ο αγαπημένος της προορισμός. Εκεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη έχουν βρει τον προσωπικό τους παράδεισο και γι' αυτό όπως έχει γίνει γνωστό αγόρασαν και ένα οικόπεδο για να φτιάξουν το σπίτι τους.

Όχι πως το χρειάζονται βέβαια, οι Κρητικοί είναι εξαιρετικά φιλ΄όξενοι άνθρωποι και το ζευγάρι έχει πια αποκτήσει σοβαρές φιλίες στο νησί. Φυσικά ένας από αυτούς είναι ο Μανώλης Κονταρός. Ο κολλητός που και οι δύο αγαπούν πάρα πολύ και που αν ποτέ αποφασίσουν να παντρευτούν έχιε ήδη ειπωθεί πως αυτός θα είναι κουμπάρος.

Δεν γίνεται λοιπόν να κατεβούν στην Κρήτη και να μην περάσουν να τον δουν. Το έγραψε και η Δέσποινα σε μια από τις φωτογραφίες που ανέβασε από εκεί πως Κρήτη χωρίς Μανώλη δεν γίνεται.

Έτσι παρά τογεγονός ότι αυτή τη φορά επέλεξαν να μείνουν στα νότια μέρη του νησιού, λίγο έξω από την Αγία Γαλήνη, ο Βασίλης και η Δέσποινα πριν επιστρέψουν πέρασαν να τον δουν και πραγματικά τα χαμόγελα και των τριών τα λένε όλα για τη στενή φιλική σχέση τους.

Ενώ η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε και φωτογραφία με τον γιο του, Ιάκωβο.

Ενώ επιστρέφοντας πια στην Αθήνα και αφού ολοκλήρωσε και την πρόβα της πριν την αναχώρηση για Θεσσαλονίκη για τη συναυλία της στις 8 Ιουλίου έβαλε και μια σειρά φωτογραφιών με τον άνθρωπο που τους φιλοξένησε εκεί γράφοντας: «Γιώργο μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα! Γέμισε η ψυχή μου! Θα μου λείψετε όλοι! Να πιείτε μια ρακί και για μένα»!

