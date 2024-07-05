Τη συγκλονιστική ιστορία του συζύγου της, Ετεοκλή Παύλου, έκανε τραγούδι η Ελένη Χατζίδου με τίτλο «Φίλε μου ζήσε».

Ένα τραγούδι που φτιάχτηκε για να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους.

Πριν από 11 χρόνια ο Ετεοκλής Παύλου -γυμναστής τότε που εργαζόταν και ως πορτιέρης σε νυχτερινά μαγαζιά- μόλις στα 23 του χρόνια σε ένα οπαδικό επεισόδιο σε club του Παγκρατίου πυροβολήθηκε και βρέθηκε στην εντατική να παλεύει για τη ζωή του, χάνοντας το δεξί του άκρο καθώς οι γιατροί χρειάστηκε να τον ακρωτηριάσουν για να του σώσουν τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.