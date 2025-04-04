Ένα ταξίδι στη Ρόδο ξεκινά το Happy Traveller την Κυριακή 6 Απριλίου. Ο Ευτύχης, η Ηλέκτρα και τα κορίτσια τους ταξιδεύουν στο νησί των Ιπποτών και το εξερευνούν απ’ άκρη σε άκρη σε τρία επεισόδια. Το νησί των Δωδεκανήσων είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας - πανέμορφο, κοσμοπολίτικο, συνδυάζει αρμονικά το μεσαιωνικό και παραδοσιακό στοιχείο και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο πρώτο επεισόδιο, οι ταξιδιώτες μας ξεκινούν την ημέρα τους με μια βόλτα στην πόλη της Ρόδου και βλέπουν τη μεσαιωνική παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια, τα παραδοσιακά μαγαζιά, την οδό των Ιπποτών και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Περπατούν στα τείχη της πόλης, βλέπουν τις εντυπωσιακές πύλες, τις ιστορικές εκκλησίες καθώς και το παλιό λιμάνι και την περιοχή του ενυδρείου. Φτάνουν στο βορειότερο σημείο του νησιού και κάνουν βουτιές από τον διάσημο βατήρα στην παραλία Έλλη. Η συνέχεια έχει απογευματινή βόλτα στην πόλη όπου όλα είναι πιο ζωντανά αλλά και βραδινή βόλτα για να τη δουν όταν πέσει το φως του ήλιου. Πηγαίνουν στον λόφο Φιλερήμου που χρησιμοποιήθηκε ως τόπος λατρείας κατά την αρχαιότητα και βλέπουν το παλιό μοναστήρι και τα πολλά παγώνια που υπάρχουν εκεί ελεύθερα.

Το πρώτο επεισόδιο του Happy Traveller, στο νησί της Ρόδου, ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο σπήλαιο Ταξιάρχη Μιχαήλ Πανορμίτη.

Δείτε το trailer:

