Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστρέφει στις Κυκλάδες και σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου στις 14.45, βρίσκεται στη Φολέγανδρο. Μαζί με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή ανακαλύπτουμε την άγρια ομορφιά της, περιηγούμαστε στα πλακόστρωτα της Χώρας, ανεβαίνουμε στον βράχο της Παναγίας, κολυμπάμε στις παραλίες της, γευόμαστε τις τοπικές λιχουδιές και γνωρίζουμε ωραίους ανθρώπους.

Το άγριο και βραχώδες τοπίο της Φολεγάνδρου σε συνδυασμό με τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό και μια εμπειρία κυκλαδίτικης ομορφιάς που μένει αξέχαστη ακόμα και για τους ξένους επισκέπτες που την επισκέπτονται ξανά και ξανά. Όπως μια παρέα Ιταλών, οι οποίοι τα τελευταία είκοσι χρόνια περνούν τις διακοπές τους στο νησί. Μας συνοδεύουν στη θαλάσσια περιήγησή μας στις βορειοδυτικές ακτές του. Η βόλτα μας καταλήγει στην Παναγιά, τον ναό που είναι χτισμένος στην κορυφή της Χώρας για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το νησί είναι προορισμός όχι μόνο για ταξίδι του μέλιτος αλλά και για γαμήλιες τελετές. Γίναμε μάρτυρες ενός γάμου Αμερικανών και καταγράψαμε όλη τη διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τελετή.

Συναντήσαμε έναν από τους τελευταίους βοσκούς της Φολεγάνδρου, τον Ζαχαρία Μαρινάκη, ο οποίος μας αφηγείται τη ζωή του, τις δυσκολίες του επαγγέλματός του και τους λόγους που αυτό διαρκώς συρρικνώνεται.

Γνωρίσαμε και κάποιους από τους μαθητές Γυμνασίου του νησιού, οι οποίοι δημιούργησαν χάρτες επαυξημένης πραγματικότητας και διδάχτηκαν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να καταγράψουν τα μονοπάτια του νησιού.

Ένα από τα προβλήματα που πονάει τους ντόπιους είναι το λιμάνι στον Καραβοστάση. Παρά την αύξηση του τουρισμού παραμένει μικρό. Οι μελέτες για τη βελτίωσή του ξεκινούν από τη δεκαετία του ΄90, όμως μπαινοβγαίνουν σε συρτάρια και προγράμματα. Τα πλοία πολλές φορές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν και οι ψαράδες φτιάχνουν αυτοσχέδιες πλατφόρμες για να δέσουν τα καΐκια τους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.