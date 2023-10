H Lisa Simone για τη μητέρα της Nina: Στα 16 μου, καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκα

Your browser does not support the audio element.

Ως μοναχοπαίδι της θρυλικής μουσικού και ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα, η Lisa Simone βίωσε τη λάμψη της μητέρας της και την οργή της

H Lisa Simone δεν ωραιοποιεί τη σχέση της με τη μητέρα της, τη θρυλική τραγουδοποιό Nina Simone. «Στα 16α γενέθλιά μου, μου έστειλε μια κάρτα και έγραφε: "Καταριέμαι τη μέρα που γεννήθηκες". Εκείνη την εποχή ήμουν με τη θεία μου. Δεν αντέδρασα. Η θεία μου ήταν αυτή που θύμωσε», αναφέρει η ίδια στον «Guardian». Η Lisa, επίσης τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και σταρ του Μπρόντγουεϊ, έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή για να κατανοήσει τη μητέρα της.

Κάποιες φορές απεχθανόταν τη γυναίκα που την εκφόβιζε, την κακοποιούσε λεκτικά και την παραμελούσε. Άλλες φορές λάτρευε τη γυναίκα που μπορούσε να είναι διασκεδαστική, τρυφερή και περιποιητική. Και πάντα έτρεφε δέος για την εμπνευσμένη καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια που αντιπροσώπευε το επαναστατικό πνεύμα της δεκαετίας του 1960 όσο κανείς άλλος. Τώρα, 90 χρόνια μετά τη γέννηση της Nina Simone και 20 χρόνια από τον θάνατό της, η κόρη της είναι ο δικός της «φύλακας-άγγελος». Την επόμενη εβδομάδα βρίσκεται στο Λονδίνο για να δώσει μια συναυλία-αφιέρωμα, τραγουδώντας επιτυχίες της μητέρας της.

Είναι δύσκολο να υπερεκτιμήσει κανείς την επιρροή της Nina Simone. Έγραψε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια διαμαρτυρίας (Mississippi Goddam, για τη δολοφονία του ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων Medgar Evers το 1963), ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια (To Be Young, Gifted and Black, γραμμένο στη μνήμη της φίλης της, της θεατρικής συγγραφέως Lorraine Hansberry, σε στίχους του Weldon Irvine) και ένα από τα σπουδαιότερα αφηγηματικά τραγούδια (Four Women). Οι ερμηνείες της σε κλασικά τραγούδια όπως τα Ain't Got No/I've Got Life, My Baby Just Cares For Me, Mr Bojangles και Stars «σημάδεψαν» και καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή. Η μουσική της περνούσε από την έκσταση στην απελπισία, όπως ακριβώς έκανε κι εκείνη.

Η Νίνα, που γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, ήταν η πιο ασυμβίβαστη από τις διάσημες ακτιβίστριες για τα πολιτικά δικαιώματα. Στην υπέροχη ταινία «Summer of Soul», για το φεστιβάλ του Χάρλεμ το 1969 που έγινε γνωστό ως το μαύρο Γούντστοκ, τη βλέπουμε να υποκινεί το πλήθος σε βίαιη επανάσταση. Ο ριζοσπαστισμός της, η απρόβλεπτη συμπεριφορά της και η ψυχική της υγεία (είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή) της κόστισαν τόσο πολύ εμπορικά. Και κάποια στιγμή παραλίγο να της κοστίσει και την κόρη της…

Η Nina Simone ήταν παιδί-θαύμα, κερδίζοντας υποτροφία ενός έτους στη Σχολή Juilliard της Νέας Υόρκης. Ήθελε να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανίδα πιανίστρια κλασικών συναυλιών, όχι απλά μια σταρ της εποχής. Ωστόσο, για τις μετέπειτα σπουδές της, το Ινστιτούτο Curtis την απέρριψε, καταστρέφοντας το όνειρό της. Η Nina Simone πίστευε ότι την απέρριψαν επειδή ήταν μαύρη. Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, ανακοινώθηκε ότι το Ινστιτούτο Curtis θα της απονέμει τιμητικό πτυχίο.

Η Lisa ζει στην Αριζόνα με τον σύζυγό της. Είναι το μοναχοπαίδι της Nina Simone και του δεύτερου συζύγου της, Andy Stroud, ενός πρώην αστυνομικού που έγινε ο μάνατζέρ της, και οι πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις της είναι από τα παιχνίδια στο υπνοδωμάτιο μαζί της όταν ήταν μικρό παιδί. Συχνά οι δυο τους κάθονταν στο πιάνο. Η Lisa τραγουδούσε και η μητέρα της έπαιζε. « Η μαμά μου είπε ότι ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό της τραγουδίστρια. Την κοίταζα σαν να είχε δύο κεφάλια. Σκέφτηκα: πες το αυτό στα εκατομμύρια των θαυμαστών που σε αγαπούν». Η Nina Simone την ενθάρρυνε με πολλούς τρόπους. «Είχε ρίζες, έχτιζε μια ζωή και ήταν πιο ήρεμη», λέει η ίδια στη συνέντευξή της.

Αλλά η ηρεμία δεν κράτησε. Με την επιτυχία και τον ακτιβισμό ήρθαν και οι πιέσεις. «Πλήρωσε ένα τεράστιο τίμημα για να γίνει η γυναίκα που αγαπάμε όλοι». Το ίδιο και η Lisa. Όταν ήταν οκτώ ετών, οι γονείς της χώρισαν. Μετακόμισε με τη μητέρα της σε ένα εύπορο μέρος του Μανχάταν, με θέα το Σέντραλ Παρκ. Υλικά, δεν τους έλειπε τίποτα. Αλλά η μητέρα της είχε αλλάξει. «Ήταν θυμωμένη. Είχε χάσει τόσο τον σύζυγο όσο και τον μάνατζέρ της και επικρατούσε χάος. Αντιμετώπιζε τον πόνο που συνοδεύει ένα διαζύγιο και έχασε το επιχειρηματικό θεμέλιο στο οποίο βασιζόταν και αυτός της είχε κοστίσει πολύ», εξηγεί.

Η Lisa Simone

Η Nina Simone άρχισε να βγάζει τον θυμό της στην κόρη της. Έγινε βίαιη. Η μικρούλα τότε Liza δεν μπορούσε να καταλάβει τι την είχε κυριεύσει. «Έχω εσωτερικεύσει πολλά πράγματα. Εξωτερικά ήμουν πολύ ήρεμη, αλλά εσωτερικά δεν ήμουν», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Η μητέρα της την παρακαλούσε να κλαίει όταν τη χτυπούσε, αλλά η Lisa αρνιόταν να της δώσει την ικανοποίηση. «Με αποκαλούσε ρομπότ. Αν άφηνες τη μαμά να καταλάβει ότι πονάς, το εκμεταλλευόταν αυτό».

Από τα 14 έως τα 18 της χρόνια δεν έβλεπε τη μητέρα της. «Μπορώ να μετρήσω στα δύο χέρια τις φορές που μιλήσαμε εκείνα τα χρόνια και όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο δεν ήταν πολύ καλή. Με υποτιμούσε πολύ και υποτιμούσε και άλλους ανθρώπους, σε μια προσπάθεια να εξυψώσει τον εαυτό της», θυμάται η ίδια.

Ωστόσο, η μητέρα της την εξέπληξε με την εμφάνισή της στην αποφοίτησή της. Η Lisa ήταν αριστούχος μαθήτρια, αλλά, όπως ήταν φυσικό, οι βαθμοί της είχαν πέσει και δεν κατάφερε να περάσει στο πανεπιστήμιο. Είπε στη Νίνα ότι θα καταταγεί στην πολεμική αεροπορία. Ήταν αυτός ο τρόπος της να επαναστατήσει; «Δεν το έκανα για να την εκνευρίσω, αλλά όσο περισσότερο την έβλεπα να δυσκολεύεται, τόσο περισσότερο απολάμβανα τη στιγμή, και όσο περισσότερο μιλούσα γι' αυτό, τόσο περισσότερο ήταν σαν να κατάπινε σπασμένο γυαλί».

Η Lisa λέει ότι ήταν ο χειρότερος εχθρός του εαυτού της. Στα 20 της ήταν παντρεμένη και μητέρα του πρώτου της παιδιού (σήμερα έχει τρία ενήλικα παιδιά, τα οποία λατρεύει). Πέρασε 10 χρόνια μέσα στο στρατό, ώσπου τελικά παραιτήθηκε για να γίνει επαγγελματίας τραγουδίστρια. Όταν το είπε στη μητέρα της, η Nina Simone απάντησε με μια αγωνιώδη κραυγή: «Γιατί;». Η Lisa βρήκε επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ στα μιούζικαλ Rent, The Lion King, Aida και Les Misérables.

Στο ερώτημα αν πιστεύει ότι η μητέρα της τη σεβάστηκε στο τέλος, η ίδια απαντά χαμογελώντας: «Ναι. Ο σύζυγός μου ήταν δίπλα της κάθε φορά που με έβλεπε σε μια παράσταση του Μπρόντγουεϊ και ήταν μια από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές μου».

Για μεγάλο μέρος της ζωής της, η Lisa πάλευε με τη σχέση τους, αλλά τελικά έχει «συμφιλιωθεί» με τη μητέρα της. «Είμαι ο μόνος άνθρωπος σε ολόκληρο τον πλανήτη που αποκαλεί τη Nina Simone μαμά. Και το κάνω με χαρά και υπερηφάνεια και με την αίσθηση ότι ξέρω ποια είμαι, από πού προέρχομαι και πώς συνεχίζω αυτή την κληρονομιά σήμερα».

