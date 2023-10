Γιατί η σειρά «Krapopolis» έχει εξοργίσει τους ομογενείς

Αντιδράσεις Ελλήνων ομογενών έχει προκαλέσει η νέα σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων, «Krapopolis», που έκανε πρεμιέρα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox, στις 24 Σεπτεμβρίου.

Μετά την προβολή των πρώτων τριών επεισοδίων της σειρά, που διαδραματίζεται στην αρχαία Ελλάδα και έχει έντονες επιρροές από τη μυθολογία, η ομογενειακή οργάνωση AHEPA ζήτησε να σταματήσει η παραγωγή της.

Με επιστολή του στη Fox, ο πρόεδρος της AHEPA, Σάββας Τσίβικος ζήτησε να σταματήσει η σειρά και τόνισε μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε τη σειρά υποτιμητική για τη συμβολή των αρχαίων Ελλήνων στον δυτικό πολιτισμό».

«Αυτές οι συνεισφορές, που περιλαμβάνουν επίσης τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και τις επιστήμες- και τα ιδανικά, που περιλαμβάνουν την έννοια της δημοκρατίας και το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης, ενέπνευσαν ακαδημαϊκούς, θεατρικούς συγγραφείς και επιστήμονες- και επαναστάτες, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών του έθνους μας, ανά τους αιώνες», προσθέτει στη συνέχεια ο πρόεδρος της AHEPA.

Supreme President Tsivicos sent a letter to Jean Guerin, Executive VP of Fox Entertainment, requesting the network halt production of "Krapopolis" Read More: https://t.co/gNxMPpYsgM pic.twitter.com/5fvBOeY4xT