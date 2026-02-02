Grammy 2026: Αμήχανη στιγμή με τη Cher – λάθος νικητής και αποχώρηση-σοκ από τη σκηνή

Μία από τις πιο αμήχανες και πολυσυζητημένες στιγμές στην ιστορία των Grammy χάρισε η Cher στη φετινή τελετή απονομής, μετατρέποντας το φινάλε της βραδιάς σε… χάος, με λάθος ανακοίνωση νικητή, αδέξιες παύσεις και μια απρόσμενη αποχώρηση από τη σκηνή.

Η 79χρονη θρυλική τραγουδίστρια ανέβηκε αρχικά στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της, γνωρίζοντας αποθεωτική υποδοχή από το κοινό. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε όταν, μετά την ομιλία της, αποχώρησε από τη σκηνή πριν την καλέσει πίσω ο παρουσιαστής της βραδιάς, Trevor Noah, καθώς έπρεπε επίσης να απονείμει το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς.

Λίγα λεπτά αργότερα, η Cher επέστρεψε για να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη κατηγορία, όμως εκεί ξεκίνησε το φιάσκο. Κρατώντας τον φάκελο, είπε χαρακτηριστικά: «Και το Grammy πηγαίνει στον…», πριν σταματήσει απότομα και μείνει σε αμήχανη σιωπή, κοιτάζοντας μπροστά της. «Ω! Μου είπαν ότι θα ήταν στον υποβολέα», πρόσθεσε, συνειδητοποιώντας πως έπρεπε να ανοίξει τον φάκελο.

Όταν τελικά τον άνοιξε, ανακοίνωσε με ενθουσιασμό: «Luther Gandross!», μπερδεύοντας το όνομα του τραγουδιού «Luther» με τον αείμνηστο Luther Vandross, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο πραγματικός νικητής, Kendrick Lamar, δεν μπόρεσε να κρύψει το αμήχανο γέλιο του, ωστόσο ανέβηκε στη σκηνή, καταλαβαίνοντας ότι η Cher αναφερόταν στο τραγούδι του με τη SZA. Το κοινό και το διαδίκτυο, φυσικά, πήραν φωτιά. Στα social media, οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές, με χρήστες να γράφουν μεταξύ άλλων: «Η Cher είναι τελείως φτιαγμένη», «Όταν είπε Luther Vandross, λύγισα», «Γέλασα μέχρι δακρύων»,

και «Η Lord Cher μόλις έμαθε ότι ο Luther Vandross πέθανε σήμερα».

“Oh! The Grammy goes to Luther Vandross!” - Cher #GRAMMYs pic.twitter.com/G9tFB5rBHX — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 2, 2026

Η συνολική παρουσία της Cher στη σκηνή χαρακτηρίστηκε χαοτική. Κατά την απονομή του βραβείου για το σύνολο της καριέρας της, ο Trevor Noah τη διέκοψε για να αλλάξει τη σειρά της τελετής, ενώ στο τέλος της ομιλίας της, η ίδια έκλεισε αμήχανα λέγοντας: «Σας ευχαριστώ. Μάλλον, πρέπει να φύγω τώρα. Εντάξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.