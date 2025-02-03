Η Beyonce κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς στα φετινά βραβεία Grammy 2025. Παρά το γεγονός ότι είναι η καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Grammy, αυτή ήταν η πρώτη της νίκη στην κορυφαία κατηγορία, η οποία της είχε… «ξεφύγει» τέσσερις φορές στο παρελθόν.

Μόλις τρεις έγχρωμες γυναίκες έχουν κερδίσει το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς πριν από αυτήν, ενώ η τελευταία ήταν η Lauryn Hill πριν από 26 χρόνια.

Ο Trevor Noah ξεκίνησε τη βραδιά, ρωτώντας με παιχνιδιάρικο ύφος αν «είναι η Beyonce εδώ;». Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, με την παρουσία της Queen B να προκαλεί αποθέωση. Ο Noah δεν παρέλειψε να σατιρίσει το υψηλό κόστος της περιοδείας «Cowboy Carter», κάνοντας χιούμορ για τις τιμές που εκτοξεύονται και το... σιρόπι σφενδάμου που θα φτάσει τα 50 δολάρια. Με αναφορές στην Tεχνητή Nοημοσύνη και την πιθανότητα ενός νέου άλμπουμ της Rihanna, καθώς και με χιουμοριστικά σχόλια για την περιοδεία «Eras» της Taylor Swift, ο Noah κατάφερε να δώσει τον παλμό της εποχής.

Στη συνέχεια, στη σκηνή εμφανίστηκε η Billie Eilish και ο Finneas για να ερμηνεύσουν το «Birds of a Feather», ξεσηκώνοντας το κοινό και κάνοντας την Taylor Swift να σηκωθεί όρθια. Η Sabrina Carpenter εντυπωσίασε με τις διασκευές των «Espresso» και «Please Please Please», αναδεικνύοντας το vintage στιλ της. Η Doechii, η ανερχόμενη ράπερ από τη Φλόριντα, συγκίνησε με τη νίκη της για το καλύτερο ραπ αλμπουμ.

Η Sabrina Carpenter αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία καλύτερο pop vocal album, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως η Billie Eilish, η Taylor Swift και η Ariana Grande. Συγκινημένη, ευχαρίστησε την οικογένειά της και την ομάδα της, τονίζοντας πως δεν περίμενε αυτή τη νίκη.

Η Chappell Roan, νικήτρια του βραβείου καλύτερης νέας καλλιτέχνιδας, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μιλήσει ανοιχτά για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Το κοινό την χειροκρότησε θερμά, αναγνωρίζοντας το θάρρος και την ειλικρίνειά της.

Όταν τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες ανέβηκαν στη σκηνή των 67ων βραβείων Grammy, το κοινό τους καταχειροκρότησε όρθιο. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Anthony C. Marrone, ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, τους οποίους χαρακτήρισε «ήρωες» και «ηρωίδες» της LAFD.

«Είναι τεράστια τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στην παρέα τόσο ταλαντούχων επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας», είπε.

«Ως επικεφαλής της Πυροσβεστικής, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω τους πρώτους πυροσβέστες που ήρθαν από κοντά και μακριά για να αντιμετωπίσουν αυτή την πύρινη λαίλαπα. Εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών, οι ανιδιοτελείς πράξεις θάρρους και αφοσίωσής τους δεν ήταν τίποτα λιγότερο από το να προκαλούν έμπνευση....είμαι βέβαιος ότι θα ανακάμψουμε και θα το ξαναχτίσουμε μαζί, επειδή έχουμε ένα δυνατό Λος Άντζελες», συμπλήρωσε.

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον αείμνηστο Quincy Jones. Ο Will Smith μίλησε για την ανεκτίμητη συνεισφορά που είχε στη μουσική, ενώ η Cynthia Erivo και ο Herbie Hancock χάρισαν μια μαγευτική εκτέλεση του «Fly Me to the Moon». Η βραδιά κορυφώθηκε με την Janelle Monae σε έναν εκρηκτικό φόρο τιμής στον Michael Jackson, ερμηνεύοντας το θρυλικό «Thriller».

Η Shakira αφιέρωσε το βραβείο καλύτερου latin pop αλμπουμ στους μετανάστες όλου του κόσμου, με ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης: «Είστε ορατοί, είστε πολύτιμοι, και θα παλεύω πάντα στο πλευρό σας». Παράλληλα, η Lady Gaga έστειλε ένα δυνατό μήνυμα υποστήριξης στην LGBTQ+ κοινότητα, τονίζοντας: «Οι τρανς άνθρωποι αξίζουν να αγαπιούνται και να αναγνωρίζονται».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ενότητα «In Memoriam», αποτίοντας φόρο τιμής σε καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή, όπως ο Liam Payne, προκαλώντας δάκρυα στα μάτια. Τα φετινά Grammy απέδειξαν ότι η μουσική δεν είναι απλώς ψυχαγωγία. Eίναι μια δύναμη που εμπνέει, ενώνει και δίνει φωνή σε όσους χρειάζονται να ακουστούν.

Αναλυτικά οι νικητές

Το άλμπουμ της χρονιάς

Andre 3000 - New Blue Sun

Beyonce - Cowboy Carter

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Charli XCX - Brat

Jacob Collier - Djesse Vol. 4

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Lady Gaga & Bruno Mars – «Die With a Smile»

Sabrina Carpenter – «Please Please Please»

Shaboozey – «A Bar Song (Tipsy)»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight»

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – «Now And Then»

Beyonce – «Texas Hold ’Em»

Billie Eilish – «Birds of a Feather»

Chappell Roan – «Good Luck, Babe!»

Charli XCX – «360»

Kendrick Lamar – «Not Like Us»

Sabrina Carpenter – «Espresso»

Taylor Swift feat. Post Malone – «Fortnight»

Νέος καλλιτέχνης ή νέα καλλιτέχνιδα της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds - Wild God

Clairo - Charm

Kim Gordon - The Collective

Brittany Howard - What Now

St. Vincent - All Born Screaming

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – «Now And Then»

The Black Keys – «Beautiful People (Stay High)»

Green Day – «The American Dream Is Killing Me»

IDLES – «Gift Horse»

Pearl Jam – «Dark Matter»

St. Vincent – «Broken Man

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes - Happiness Bastards

Fontaines D.C. - Romance

Green Day - Saviors

Idles - Tangk

Pearl Jam - Dark Matter

The Rolling Stones - Hackney Diamonds

Jack White - No Name

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest - Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy - Suffocate

Metallica - Screaming Suicide

Spiritbox - Cellar Door

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyonce - «Bodyguard»

Sabrina Carpenter - «Espresso»

Charli XCX - «Apple»

Billie Eilish - «Birds of a Feather»

Chappell Roan - «Good Luck, Babe!»

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift - «us.»

Beyonce feat. Post Malone - «Levii’s Jeans»

Charli XCX & Billie Eilish - «Guess»

Ariana Grande, Brandy & Monica - «The Boy Is Min»

Lady Gaga & Bruno Mars - «Die With a Smile»

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter - Short n’ Sweet

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση

Disclosure - «She’s Gone, Dance On»

Four Tet - «Loved»

Fred Again and Baby Keem - «Leavemealone»

Justice and Tame Impala – «Neverender»

Kaytranada feat. Childish Gambino - «Witchy»

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX - Brat

Four Tet - Three

Justice - Hyperdrama

Kaytranada -Timeless

Zedd -Telos

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole - Might Delete Later

Common & Pete Rock - The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin - We Don’t Trust You

Eminem - The Death Of Slim Shady

Doechii - Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar - «Like That»

Glorilla - «Yeah Glo!»

Kendrick Lamar - «Not Like Us»

Rapsody & Hit-Boy - «Asteroids»

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti - «Carnival»

Καλύτερη ραπ ερμηνεία

Kendrick Lamar - «Not Like Us»

GloRilla - «Yeah Glo!»

Eminem - «Houdini»

Cardi B - «Enough (Miami)»

Doechii - «NISSAN ALTIMA»

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar - «Like That»

Common, Pete Rock, and Posdnuos - «When The Sun Shines Again»

Καλύτερη ερμηνεία μελωδικής ραπ

Jordan Adetunji feat. Kehlani - «Kehlani»

Beyonce feat. Linda Martell and Shaboozey - «Spaghettii»

Future and Metro Boomin feat. The Weeknd - «We Still Don’t Trust You»

Latto - «Big Mama»

Rapsody feat. Erykah Badu - «3:AM»

Καλύτερο κάντρι άλμπουμ

Beyonce - Cowboy Carter

Post Malone - F-1 Trillion

Kacey Musgraves - Deeper Well

Chris Stapleton - Higher

Lainey Wilson - Whirlwind

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία κάντρι

Beyonce - «16 Carriages»

Jelly Roll - «I Am Not Okay»

Kacey Musgraves - «The Architect»

Shaboozey - «A Bar Song (Tipsy)»

Chris Stapleton - «It Takes a Woman»

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny - Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Manana

J Balvin - Rayo

Feid - Ferxxocalipsis

Residente - Las Letras Ya No Importan

Young Miko - Att

Πηγή: skai.gr

