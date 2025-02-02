Κλαυδία: Προανήγγειλε ότι θα αλλάξουν όλα στην εμφάνιση στην Eurovision 2025 στη Βασιλεία

Η τρισευτυχισμένη Κλαυδία, είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025 και σίγουρα ήδη έχει ενημερωθεί για την κριτική που έχει δεχτεί η σκηνική της παρουσία στον Εθνικό Τελικό.

Διαβάστε ακόμα : Η Νατάσα Θεοδωρίδου έγινε Ματσούκα στο Κάτι τρέχει με τους δίπλα και αυτό το βίντεο πρέπει να το δεις

Και όχι από την Ελλάδα, αποκλειστικά, αλλά από το εξωτερικό με σχεδόν σύσσωμους τους fans να μιλάνε για εξαιρετική φωνή αλλά εντελώς λάθος στήσιμο επί σκηνής.

«Εγώ ήμουν χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Σίγουρα είχαμε περιορισμούς γιατί είναι εθνικός τελικός κι είχαμε τον ίδιο σκηνοθέτη. Υπήρχαν περιορισμοί για να είναι δίκαιο για όλους, αλλά δεν θα είναι αυτό που είδαμε στον εθνικό τελικό αυτό που θα γίνει τον Μάιο γιατί τότε είναι εντελώς διαφορετικά κι είναι άλλη διοργάνωση. Έχουμε περιθώριο να αλλάξουμε τα πάντα» είπε αρχικά η Κλαυδία μιλώντας στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και στη συνέχεια απάντησε για την κυκλοφορία του τραγουδιού στο Spotify στο άλλο ημισφαίριο της γης πριν διεξαχθεί ο Εθνικός Τελικός που την ανακήρυξε νικήτρια:

«Δεν είχα καταλάβει, αλλά ενημερώθηκα μετά και το έψαξα να δω τι συμβαίνει. Όλα τα τραγούδια των παιδιών ήταν προγραμματισμένα να βγούνε μία ημέρα μετά τον εθνικό τελικό και δεν είχαμε τη δικαιοδοσία από το Spotify να κυκλοφορήσουν νωρίτερα από τον εθνικό τελικό. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει αυτόματα από το σύστημα του Spotify μετά τις 12 η ώρα που πήγε 31 του μηνός. Εμείς ήμασταν στο Christmas Theater και φαντάζομαι ότι για αυτό είπανε ότι κυκλοφόρησε νωρίτερα από ότι έπρεπε, αλλά ενημερώθηκα πως όλα ήταν όπως έπρεπε»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.