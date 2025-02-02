Χριστοφόρου: Αντιμέτωπος με ηλικιακό ρατσισμό για τη συμμετοχή στην Eurovision

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ο Κώστας Καραφώτης συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Παράδεισος» και βγήκαν 8οι στην τελική κατάταξη του συνόλου της βαθμολογίας.

Ο ίδιος μίλησε για όλα στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»

«Τέλειωσε ένα υπέροχο ταξίδι από ένα χόμπι-καψούρα, μια αδυναμία που έχω γενικότερα για τη Eurovision. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Νιώθω τέτοια συγκίνηση που τέλειωσε όλο αυτό, και μου λείπει να σας πω την αλήθεια. Ο καθένας που συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό θα ήθελε να βγει το δικό του τραγούδι. Εγώ ήμουν πολύ συνειδητοποιημένος. Ήξερα που πήγαινα, δεν είμαι ούτε αφελής, ούτε άπειρος» είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και συνέχισε:

«Δεν παίζουν ρόλο οι επωνυμίες όταν τολμάς να συμμετέχεις σε έναν εθνικό τελικό. Δε με ενοχλούν, ούτε με φοβίζουν αυτά. Κι επειδή την αγαπώ τη Eurovision, σαφώς και ήθελα να κερδίσω. Αλλά, αυτό που έζησα, οι πρόβες με τον Φωκά, οι προετοιμασίες με τα Mad, τη στιχουργό μας, τον Κώστα, όλο αυτό που μπήκα στον παλμό της Eurovision μου έδωσε τόσο ωραία συναισθήματα. Είμαι αρκετά χορτασμένος και δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν η συμμετοχή και να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα και με αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένος»

Ποια ήταν η δική του γνώμη για το νικητήριο τραγούδι;

«Όλα τα τραγούδια μου άρεσαν. Αλλά και να μη μου άρεσε κάποιο, δεν θα το έλεγα για έναν και μόνο λόγο, εκπροσωπεί τη χώρα μας ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή και οφείλουμε να το στηρίξουμε, μετά ας πούμε τις απόψεις μας. Η Klavdia είναι καταπληκτική τραγουδίστρια.

Η Eurovision έχει ταυτιστεί με τις νεαρές ηλικίες ως διαγωνισμός νέων ταλέντων. Τον βίωσα και τώρα τον ηλικιακό ρατσισμό. Δεν είναι κάτι που δεν το είδα. Είχε πέσει γραμμή, ότι τι θέλει τώρα αυτός ο μεγάλος, ο παλιός. Που καθόλου μεγάλοι δεν είμαστε… »

Πηγή: skai.gr

