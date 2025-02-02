Οι ευχές του Γιάννη Ζουγανέλη για τα γενέθλια της κόρης του είναι η επιτομή του Daddy’s little girl

Και είναι φυσικά απόλυτα φυσιολογικό. Μοναχοκόρη και απόλυτα λατρεμένη και από τους δύο γονείς της και τον Γιάννη και τη μητέρα της Ισιδώρα Σιδέρη η τραγουδίστρια είχε χθες τα γενέθλιά της και ο πατέρας της θέλησε να της στείλει και δημόσια τις ευχές του που ήταν κυριολεκτικά ευχές λατρείας προς εκείνη.

«Σαν σήμερα γεννήθηκε η πιο μεγάλη μου δημιουργία και η ουσιαστικότερη αποστολή μου

Η κόρη μου Ελεονώρα. Ελεονώρα μου.

Σ ευχαριστώ!!!!!

Που μου έδωσε αξίες προσφορές

Χρώματα

Ήχους

Ομορφιές

Χαρές και ανατάσεις

Ταξίδια του μυαλού Της ψυχής.

Γιορτές με ρυθμούς συνύπαρξη

Ουράνια μάτια μου θαλασσινή αύρα

Ζω ταπεινά να απολαμβάνωΤην εξέλιξη σου

Να σ ακούω Να ευφραίνομαι

Να σε βλέπω να διακρίνω Θεό

Χρόνια πολλά

Με πίστη στη ζωή Που εκφράζεις με τις τέχνες

Χρόνια που θα ανθίζουν για σένα και όλα τα παιδιά του κόσμου.

Χρόνια αγάπης

Αποδοχής

Δημιουργίας

Έμπνευσης.

Να ζεις για να ισορροπούμε όλοι.

Λατρεμένη μου» έγραψε ο αγαπημένος ηθοποιός για το κοριτσάκι του. Γιατί για εκείνον είναι και θα είναι πάντα το κοριτσάκι του.

