Γιούλικα Σκαφιδά: Ο γιος της έγινε ενός! Το πάρτι και η υπόσχεσή της

Δεν το λέμε εμείς. Η ίδια η Γιούλικα Σκαφιδά το λέει που χθες γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Άγγελου- Γεράσιμου με μπαλόνια, αγκαλιές και τεράστια χαμόγελα.

Ένας χρόνος που πέρασε με τον μικρούλη να συνοδεύει τη μαμά του σε διάφορα αθλητικά γεγονότα που συμμετείχε ανά την Ελλάδα, σε μια νέα πραγματικότητα ζωής για τη γνωστή ηθοποιό που έχει πει για τη γέννηση του μικρού της:

«Επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι περνάω πάρα πολύ χρόνο στο σπίτι, το οποίο είχα να το κάνω ίσως και από τα σχολικά μου χρόνια, γιατί μετά δούλευα συνέχεια, και πολύ. Επίσης, αυτό που έχει αλλάξει, είναι ότι έχω έναν άνθρωπο που εξαρτάται από εμένα στα πάντα και αυτό δεν είναι βάρος, είναι μια γλυκιά ευθύνη γιατί είναι ένα παιδί που έγινε από επιλογή, δεν έγινε τυχαία.

Είμαι καλά που έγινε τώρα, δε νιώθω ότι έχω μεγαλώσει αρκετά. Έχω την πείρα και την εμπειρία, έχω διαβάσει πιο πολύ, έχω ζήσει πιο πολύ, έχω κάνει όλα όσα θα ήθελα – θέλω κι άλλα φυσικά – έχω κάνει τα κουμάντα μου. Δε νομίζω ότι το νεαρό της ηλικίας είναι πάντα το ατού για να κάνει κάποιος παιδί. Πιστεύω ότι είμαι ακόμα πολύ δυναμική και ανυπομονώ να μεγαλώσει λίγο να παίζουμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να κάνουμε σπορ.

Δεν είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, δε ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η άποψη, απλά δεν έχω παντρευτεί. Δεν το μεγαλώνω μόνη μου το παιδί» έχει πει η ίδια.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα σε μια βάφτιση γιορτή ο πιτσιρίκος της πήρε κι επίσημα το όνομά του, διπλό, Άγγελος Γεράσιμος. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το χθεσινό πάρτι και πολλές από αυτόν τον πρώτο χρόνο που κρατάει στον γιο της στην αγκαλιά της η Γιούλικα Σκαφιδά έδωσε και μια τρυφερή υπόσχεση στον μικρό της:

«Ένα χρόνο μαζί. Ελπίζω να περνάς όμορφα μαζί μας Αγγελάκο!

Εμείς έχουμε πολύ αγάπη στην καρδιά και μεγάλη χαρά από τη μέρα που εμφανίστηκες!

Και κούραση έχουμε και σακούλες στα μάτια βέβαια αλλά δεν είναι της παρούσης

Σου υπόσχομαι περιπέτειες, χαρές, αμέτρητη αγάπη και πολλές όμορφες εκπλήξεις στα χρόνια που θα έρθουν!»

