«Office Romance»: Έρχεται η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ

Ο διάσημος Bρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος Ολ Πάρκερ (Ol Parker) θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ (Jennnifer Lopez) για το Netflix .

Πρόκειται για τη ρομαντική κωμωδία «Office Romance», με συμπρωταγωνιστή τον Μπρετ Γκόλντσταϊν (Brett Goldstein).

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Νιου Τζέρσεϊ, τον Μάρτιο. Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy για το «Ted Lasso» ηθοποιός και ο Τζο Κέλι (Joe Kelly).

Η Λόπεζ συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της με ταινίες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό μέσω της διάσημης πλατφόρμας. Οι δύο πιο δημοφιλείς παραγωγές της, το «The Mother» και το «Atlas», συγκέντρωσαν παγκοσμίως 136,4 εκατομμύρια και 73 εκατομμύρια προβολές αντίστοιχα. Το «The Mother» βρίσκεται στην λίστα με τις 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών για το Netflix ενώ ήταν η πιο δημοφιλής ταινία του 2023 στην πλατφόρμα. Το Atlas επίσης μπήκε στο τοπ 10 σε 93 χώρες.

Ο Πάρκερ έχει σκηνοθετήσει μεγάλες επιτυχίες της Universal, όπως το «Mamma Mia! Here We Go Again», το οποίο απέσπασε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και την ρομαντική κωμωδία «Ticket to Paradise» με τους Τζούλια Ρόμπερτς (Juilia Roberts) και Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney). Συγκέντρωσε σχεδόν 170 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και σηματοδότησε την επιστροφή του είδους μετά την πανδημία.

Την παραγωγή της νέας ταινίας θα μοιραστούν οι 'Ααρον Ράιντερ (Aaron Ryder) και 'Αντριου Σουέτ (Andrew Swett) μέσω της Ryder Picture Company και οι Γκόλντσταϊν, Τζο Κέλι, Λόπεζ, Έλεν Γκόλντσμιθ-Τόμας(Elaine Goldsmith-Thomas) και Μπένι Μεντίνα (Benny Medina) για την Nuyorican Films.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.