Άκης Παυλόπουλος: «Οι καλοί συνάδελφοι μέχρι και κηδεία μου έκαναν. Μου έλεγαν πώς τα θες τα κόλλυβα»

Μια ίωση πέρασε την περασμένη εβδομάδα ο Άκης Παυλόπουλος που τον κράτησε μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό αφήνοντας μόνο του τον Δημήτρη Οικονόμου στην πολύ πετυχημένη ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΙ «Σήμερα»

Πλέον όμως ανάρρωσε και επέστρεψε τρολάροντας τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί του την ίωση που κόλλησε από τα παιδιά του και τον έριξε στο κρεβάτι.

«Δηλαδή, δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος. Θα το πω. Οι κύριοι καλοί συνάδελφοι μέχρι και την κηδεία μου έκαναν. Επικοινώνησαν με γραφείο και μου έλεγαν πως τα θες τα κόλλυβα. Τι θα φορέσεις και τι θα γράφει στην πινακίδα» είπε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος.

«Δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι; Φίλοι είμαστε. Είχαμε πάρει όντως ένα γραφείο κηδειών, είχαμε ετοιμάσει τα σχετικά και ρωτήσαμε τον Άκη τι θέλεις να γράφει στην πλάκα και ποιο θέλεις να είναι το τελευταίο μήνυμα. Ευτυχώς δόξα τω Θεώ ο άνθρωπος είναι καλά κι οι προσευχές μας έπιασαν» του απάντησε με χιούμορ ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Δώσατε προκαταβολή; Τα γραφεία αυτά δεν τα δίνουν πίσω» είπε με γέλια ο Άκης Παυλόπουλος.

