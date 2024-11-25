Στέλιος Διονυσίου: Έκανε διακανονισμό και πήρε αναστολή στον πλειστηριασμό του σπιτιού του

Δεν θα βγει τελικά στον πλειστηριασμό η πολυτελής κατοικία του στο Μαρούσι.

Τα κατάφερε ο Στέλιος Διονυσίου και πέτυχε να κάνει διακανονισμό με την επισπεύδουσα τράπεζα που είχε βγάλει το σπίτι του στο Μαρούσι σε πλειστηριασμό παίρνοντας αναβολή και ανασαίνοντας με ανακούφιση.

Ο τραγουδιστής μίλησε γι αυτό στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Το τακτοποίησα και είναι όλα καλά, κάναμε διακανονισμό. Πιστεύω δεν είμαι μόνο εγώ, είναι εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε σε δάνεια και σε κάρτες και δεν ξέρω και πού αλλού. Όλοι περνάμε μια δύσκολη στιγμή.

Εύχομαι στον κάθε άνθρωπο που περνάει σαν εμένα μια κρίση, να το ξεπεράσει γρήγορα. Σε αυτό το σπίτι μένω, οπωσδήποτε είμαι συναισθηματικά δεμένος. Κάποια πράγματα, δυστυχώς, δεν μπορούμε να τα έχουμε για πάντα, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Να έχουμε την υγειά μας και όλα θα πάνε καλά», είπε αρχικά ο Στέλιος Διονυσίου και συνέχισε:

«Τα δημοσιεύματα δε με πείραξαν. Οι κακίες του κόσμου με πειράζουν, ο καθένας γράφει το σχόλιό του όχι με καλή έννοια, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Τους λυπάμαι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τι άλλο να κάνουν στη ζωή τους και είναι πάνω από ένα πληκτρολόγιο στο σπιτάκι τους στον καναπέ τους.

Όταν θίγονται οικογένειες και προσωπικές στιγμές, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Να σταματήσει ο κόσμος να βγάζει αυτή τη χολή. Μεγάλωσα σε μία Ελλάδα που ο ένας αγαπούσε τον άλλον. Βλέπω μια τεράστια αλλαγή και από θέμα βίας και από θέμα σχολίων. Αντί να χαρούμε που ένας άνθρωπος κάνει κάτι καλό στη ζωή του, να πέσουμε κάτω να τον πλακώσουμε. Έλεος!»

