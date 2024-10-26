Γιώργος Τσαλίκης: «Μια ανάσα πριν τα 50 γίνομαι καλύτερος άνθρωπος με πολύ αγώνα»

Ανάμεσα σε πολύ καλούς φίλους και την οικογένειά του, όπως συνηθίζει εδώ και χρόνια, γιόρτασε χθες ο Γιώργος Τσαλίκης τα γενέθλιά του κλείνοντας τα 49!

Και δημοσιεύοντας ένα πολύ όμορφο βίντεο από τη βραδιά έγραψε κι ένα μακροσκελές μήνυμα για τα συναισθήματά του, τον χρόνο που περνάει, το κέρδος του και τους στόχους του. Κι έδωσε και μια υπόσχεση για την επόμενη χρονιά που το νούμερο θα δείξει πια 50.

«49! Έτσι ακριβώς όπως το ήθελα . Στο Σπίτι με τη Δώρα και τα παιδιά, ελάχιστους ανθρώπους με γέλια και πολλή αγάπη.

Νιώθω ευλογημένος που μπορώ να αξιολογώ πια τι έχει σημασία για μένα ουσιαστικά ..

Θέλω να κάνω μια δυνατή ευχή ..

Να μπορούσαμε όλοι οι άνθρωποι να συντονιστούμε στην αγάπη .

Είναι πολύ άγριο αυτό που συμβαίνει καθημερινά ..

Θα ήθελα να γινότανε ένα θαύμα και όλοι να βάζαμε το φως της αγάπης μέσα μας και αυτό να διέλυε όλα τα σκοτάδια μας, όλες τις άσχημες σκέψεις που προκαλούν άσχημα συναισθήματα που επιφέρουν άσχημες συμπεριφορές .

Να γινόταν ένα θαύμα και το φως να σκότωνε όλες τις κακές προθέσεις , να σταματούσε το κακό πριν γίνει πράξη, να έσωζε ουσιαστικά τον καθένα και την καθεμία από εμάς ..

Ευχαριστώ για τις ευχές , την αλήθεια και την αγάπη γιατί εσείς που με αγαπάτε, αγαπάτε το Γιώργο όχι τον Τσαλικη είτε με ξέρετε είτε όχι..

Και ΑΥΤΟ είναι η μεγαλύτερη μου κατάκτηση ..

Μια ανάσα πριν τα 50 γίνομαι καλύτερος άνθρωπος με πολύ αγώνα αλλά και μεγαλύτερο αλάνι που έτσι και με πειράξεις εμένα ή τους ανθρώπους μου γίνομαι θηρίο ανήμερο σου βάζω όρια και σε αφοπλίζω χωρίς τύψεις και δεύτερες σκέψεις όπως παλιότερα ..

Ο καλός άνθρωπος δεν είναι θύμα ούτε μαλάκας

Μη μπερδεύεσαι ..

Ο καλός άνθρωπος είναι αυτός που στον αγώνα του να είναι στο φως θα σου δώσει το χέρι του να έρθεις κι εσύ μαζί του ..

Αν όμως προσπαθήσεις να τον τραβήξεις εσύ στα σκοτάδια σου .. θα φας κλωτσιά !!

Αυτά όπως τα ένιωσα !

Α!

Και στα 50 θα κάνω μεγάλο κοσμικό πάρτι !

Έτσι για πρώτη φορά και επειδή έτσι γουστάρω

Αγάπη και φώτιση σε όλους μας

Γιώργος

Υγ: Δώρα σε ευχαριστώ για όλα»

