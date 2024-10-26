Survivor: Δεν ήξεραν από που να φύγουν με το τραγούδι του Μιχάλη

Μεγάλη ζημιά φαίνεται πως έκανε στα συμβούλια αποχώρησης το τραγούδι του Παναγιώτη για την Ekaterina. Οι δύο παίκτες όταν είχαν συνυπάρξει στην εξορία, μπορεί να μην είχαν φαγητό να χορτάσουν την πείνα τους, δημιούργησαν όμως τέχνη για να καλύψει τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Το δημιούργημά τους αυτό παρουσίασαν επιστρέφοντας στο συμβούλιο. Ο Παναγιώτης ανέλαβε την ερμηνεία ενώ η Ekaterina αρκέστηκε στο να χαμογελά και να χορεύει.
