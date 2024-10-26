Survivor: Δεν ήξεραν από που να φύγουν με το τραγούδι του Μιχάλη

Μεγάλη ζημιά φαίνεται πως έκανε στα συμβούλια αποχώρησης το τραγούδι του Παναγιώτη για την Ekaterina. Οι δύο παίκτες όταν είχαν συνυπάρξει στην εξορία, μπορεί να μην είχαν φαγητό να χορτάσουν την πείνα τους, δημιούργησαν όμως τέχνη για να καλύψει τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Το δημιούργημά τους αυτό παρουσίασαν επιστρέφοντας στο συμβούλιο. Ο Παναγιώτης ανέλαβε την ερμηνεία ενώ η Ekaterina αρκέστηκε στο να χαμογελά και να χορεύει.

Το όλο εγχείρημα σίγουρα άρεσε και θα μείνει αξέχαστο. Ωστόσο οι νέοι εξόριστοι, Μιχάλης & Φοίβη, επιστρέφοντας στις ομάδες τους, προσπάθησαν να κλέψουν λίγη από τη λάμψη των προηγούμενων, με το δικό τους ολοκαίνουργιο τραγούδι, το οποίο μπορεί να μην ήταν και πολύ μελωδικό, άγγιζε όμως πολλά πρόσωπα και καταστάσεις τους παιχνιδιού. Και αυτό σίγουρα δεν θα ξεχαστεί εύκολα, αλλά μάλλον για τους λάθος λόγους. «Έχω ανατριχιάσει»-«Κι εγώ από το cringe» ακούστηκε από το ακροατήριο μεταξύ άλλων, ενώ μέσα στον ενθουσιασμό η Μαρία έσπρωξε και πέταξε εκτός θέσης τον Ορφέα.



Πηγή: skai.gr

