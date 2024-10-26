Λογαριασμός
The Voice of Greece: Μουζουράκης και Μάστορας ροκάρουν με το “My number one” της Παπαρίζου σε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο - Δείτε το βίντεο

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, το "The Voice of Greece" με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη

The Voice of Greece: Μουζουράκης και Μάστορας ροκάρουν με My number one

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τα Blind Auditions του “Τhe Voice of Greece” συνεχίζονται και οι coaches έχουν αρχίσει να χτίζουν τις δικές τους ομάδες. Κυνηγούν τις κορυφαίες φωνές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να τις κερδίσουν στην ομάδα τους. Ο Πάνος Μουζουράκης μέχρι τώρα έχει συγκεντρώσει 7 ταλέντα, ο Χρήστος Μάστορας 9, ο Γιώργος Μαζωνάκης 6 και η Έλενα Παπαρίζου 8.

Σε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στο αποψινό επεισόδιο θα δούμε τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα να παρουσιάζουν μια ροκ εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας της ‘Ελενας Παπαρίζου, “My Number One”. Γιατί μπήκαν σε ροκ ρυθμούς οι δυο coaches και ποια είναι η αντίδραση της ‘Ελενας Παπαρίζου;

Θα το ανακαλύψουμε στα νέα επεισόδια των Blind Auditions μαζί με πολλές ακόμη μοναδικές εκπλήξεις αλλά και εξαιρετικές φωνές.


Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, το "The Voice of Greece" με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, μας υπόσχεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής!

