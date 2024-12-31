O Γιώργος Σαμπάνης τραγούδησε κομμάτι των Led Zeppelin στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, με τους οπαδούς του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος να ισχυρίζονται ότι «τρίζουν τα κόκκαλα του Bonham».

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει «viral» δείχνει τον Γιώργο Σαμπάνη να τραγουδάει το «Whole Lotta Love» των Led Zeppelin στον Βοτανικό, στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται φέτος ο γνωστός τραγουδιστής.

Sex drugs rock n roll με τζατζίκι και με σουβλάκια.



Ελλάδα 2.0



Τρίζουν τα κόκαλα του Bonham pic.twitter.com/KrekxsLIMT — 𝔐𝔦𝔫𝔡ℭ𝔬𝔯𝔢 (@mindcoreball) December 28, 2024

Το γεγονός ότι ο Γιώργος Σαμπάνης επέλεξε να πει αυτό το κομμάτι, καθισμένος πάνω σε δεκάδες πανέρια με λουλούδια και μπροστά σε εκατοντάδες θαμώνες, προκάλεσε κάποιες οργισμένες αντιδράσεις από μια μεγάλη μερίδα ροκάδων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος παίχτηκε στα μπουζούκια από έναν λαϊκό καλλιτέχνη.

«Sex, drugs, rock n roll με τζατζίκι και με σουβλάκια. Ελλάδα 2.0. Τρίζουν τα κόκαλα του Bonham», έγραψε ο χρήστης που ανέβασε το κλιπ στην πλατφόρμα. «Αν δεν γινόταν πάνω σε πανέρια με λουλούδια, δεν θα με πείραζε καθόλου», ανέφερε ένας άλλος. «Ισάξιο του last Christmas από στρατό Τζώρτζογλου», σημείωσε χιουμοριστικά ένα τρίτο άτομο.

