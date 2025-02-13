Δημήτρης Κόκοτας: Αντιδράσεις από το περιβάλλον του για δημοσίευμα

Ένα δημοσίευμα περιοδικού εξόργισε το περιβάλλον του Δημήτρη Κόκοτα ο οποίος εδώ και 11 μήνες δίνει τη δική του μάχη να συνέλθει από τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του, συνεπεία ανακοπής.

Η Σάντρα Βουτσά που βρίσκεται στο περιβάλλον του τραγουδιστή μίλησε στο Πρωινό και εγκάλεσε το περιοδικό που έκανε λόγο για «νεκρό» που «αναστήθηκε».

«Ο Δημήτρης είναι κάθε μέρα και καλύτερα και όπως λένε οι γιατροί στην Κατερίνα κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά.

Θα έπρεπε να ντρέπονται για το εξώφυλλο διότι ποιος τους έχει πει ότι είναι νεκρός ο Κόκοτας; Εμείς βλέπουμε έναν Δημήτρη που είναι κάθε μέρα και καλύτερα. Το συγκεκριμένο περιοδικό γράφει μόνιμα ανακρίβειες για τον Δημήτρη. Ξέρουν ότι έχει οικογένεια, ένα παιδί 13 ετών και σίγουρα θα του το πουν και θα το διαβάσει κάπου; Είναι ντροπή κάποιοι άνθρωποι να λέγονται δημοσιογράφοι. Και κάποια σάιτ γράφουν κατά καιρούς τέτοιες αηδίες. Αν θέλεις να βγάλεις είδηση υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι» είπε χαρακτηριστικά. .

