Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα

O Δημήτρης Αλεξάνδρου συγκινήθηκε όταν αναφέρθηκε στο πρώτο του σκυλί που «έφυγε» μιλώντας στη Super Κατερίνα.

Διαβάστε ακόμα : Η Χριστίνα Μπόμπα κατάξανθη αναρωτιέται αν θα την αναγνωρίσει ο Βαλεντίνος της όταν επιστρέψει Ελλάδα

«Η απώλεια δεν ξεπερνιέται. Είναι το πρώτο μου "παιδί", μπορεί για κάποιον να λογοκρίθηκε αν βάζεις τον σκύλο σου πάνω από το παιδί. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω».

Όπως είπε έχει τηλεοπτικές προτάσεις: «Συζητάω κάτι τηλεοπτικό, έχω δύο προτάσεις, είμαι εν αναμονή να γίνουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχει να κάνει με δύο πράγματα και με ταξίδια και με το βανάκι μου».

Πάνω από όλα είναι περήφανος πατέρας του Πάρη ενώ αναφέρθηκε και στα δημοσιεύματα που τον χωρίζουν από την Ιωάννα Τούνη.

«Ο γιος μου πάει παιδικό σταθμό, κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργιες λεξούλες. Καμαρώνω με όλη τη σημασία της λέξης, το μεγάλωμά του, τις λέξεις που αρθρώνει, αυτά που κάνει. Μου αρέσει που έχει αντίληψη.

Η Ιωάννα είναι τυχερή που μπορεί να τα συνδυάζει όλα πάνω από όλα χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Προσπαθώ να ακολουθήσω το πρόγραμμα του παιδιού μου και το επαγγελματικό. Όταν έχεις διάθεση όλα γίνονται.

Έχω τις δουλειές μου. Αν κάτσω να ασχοληθώ να απαντήσω στα δημοσιεύματα, χωρίζω, παντρεύομαι... Το θέμα μου είναι να είναι καλά το παιδί μου».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.