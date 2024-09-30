Χρήστος Μάστορας: Εκνευρίστηκε που είδε κάμερες να τον περιμένουν και στην επιστροφή από την Κύπρο

Δεν απέφυγε τις κάμερες ο Χρήστος Μάστορας θέλοντας να στείλει τις ευχές του στη Μαρινέλλα την ημέρα που πετούσε για την Κύπρο για τη συναυλία του εκεί με την Έλενα Παπαρίζου.

Και χθες σας δείξαμε και αυτά που είπαν οι δύο τραγουδιστές για την περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας, επί σκηνής στο Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας.

Δεν περίμενε, λοιπόν, πως οι κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών θα του είχαν στήσει καρτέρι και στην επιστροφή του από εκεί.

Και όταν τις αντίκρισε μπροστά του ο Χρήστος Μάστορας δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, όπως είδαμε στο βίντεο ποτ μετέδωσε το Breakfast@Star:

«Δεν έχω να πω κάτι και δεν έχει αξία η άποψή μου αυτή τη στιγμή. Ας σεβαστούμε σας παρακαλώ τη Μαρινέλλα. Δε μπορώ να απαντήσω. Καλά είμαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά συγγνώμη, δε θέλω να τοποθετηθώ για κάτι. Παιδιά… Δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχω να πω κάτι. Μπορείτε να σεβαστείτε αυτό που ζητάω και να μη συνεχίσει αυτή η κουβέντα; Ζητώ συγγνώμη από όλο το κοινό που μας κοιτάζει αυτή τη στιγμή. Σας ζητώ συγγνώμη. Ξέρω ότι με έχετε βαρεθεί να με κοιτάζετε αλλά, βλέπετε...» τους είπε και τους ζήτησε να αποχωρήσουν.

