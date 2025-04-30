Γιώργος Νταλάρας: «Εγώ γλυκύτατος; Πρώτη φορά το ακούω…»

Aυτό που έχει χιούμορ, καλή διάθεση και αυτοσαρκάζεται. Αυτό είχαν την ευκαιρία να δούνε όσοι βρέθηκαν στη συνάντευξη τύπου για τις δύο συναυλίες για το Ρεμπέτικο που θα κάνει ο Γιώργος Νταλάρας στο Μέγαρο Μουσικής στις αρχές Μαϊου. Και φάνηκε από την αρχή των λεγομένων του στο πάνελ, πριν καν σταθεί στις κάμερες -οικειοθελώς αυτή τη φορά- όπως είδαμε στο βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή Buongiorno.

«Mε τη σύζυγο μου, Άννα, τσακωνόμαστε γιατί δεν έχω πολλούς φίλους ούτε εξωστρέφεια για να έχω πολλές παρέες. Είμαι λίγο περίεργος. Είμαι αυτό που ξέρετε, αυτό που αντιπαθείτε. Είχα κι άλλα τραγούδια, πολύ ωραία που κάποια στιγμή θα τα ηχογραφήσω, τουλάχισοτν για να μείνουν…. γιατί σε λίγο λιώνω…

Είμαι στα 75.76 τώρα, θα λιώσω σε λιγάκι, θα εξαφανιστώ. Όπως όλοι, έχω συμφιλιωθεί με αυτά. Μου έλεγε, λοιπόν, η Άννα για αυτές τις εμφανίσεις «να βάλουμε κάποια τραγούδια αλλά μην υπερβάλλεις». Γιατί, με ποιον να μιλήσω; Η Άννα είναι κάθε μέρα, οπότε θα ακούσει και τα καλά και τα κακά μου. Δεν έχω άλλον για να τα πω».

-Στη συζήτηση είπατε ότι είστε λίγο περίεργος, λίγο μονόχνωτος…

«Είναι αλήθεια ότι είμαι λίγο περίεργος, δεν λέω ψέματα. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είμαι εστιασμένος σε έναν τρόπο ζωής και σε ένα είδος δουλειάς που δεν χωράνε πολλά πράγματα»

-Θα μπορούσατε να πείτε ότι η σύζυγός σας είναι το στήριγμά σας;

«Πάντα το λέω. Δεν μπορώ να έχω τις γνώσεις της Άννας. Ούτε πανεπιστήμια έβγαλα, ούτε σε ωδεία μπόρεσα να πάω. Βρήκα το τραγούδι και είπα ότι αυτό το πράγμα για μένα θα είναι η ζωή μου. Κατ’ αρχήν δεν θα κάνω ποτέ τίποτα αν δεν γίνω μουσικός. Θέλει το τραγούδι δουλειά. Δεν σημαίνει ότι θα αποκλείσουμε τους άλλους, αλλά αν θέλεις να αφήσεις κάτι πίσω σου πρέπει να ταχθείς εκεί.

Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω άλλα πράγματα, γι’ αυτό θα ήθελα να έχω το ταλέντο της Άννας να τα λέω όλα με τρεις γραμμές. Δυστυχώς όμως χρειάζομαι πολύ χρόνο γι’ αυτό»

-Είστε ένας γλυκύτατος άνθρωπος…

«Εγώ; Πρώτη φορά το ακούω… Ακούστε… το καλό και το κακό είναι δυο βάρη στη ζωή μας.. Αν κάνεις θέατρο φαίνεται. Εγώ προτιμώ να είμαι αυτό που είμαι. Όταν τα πράγματα είναι ήρεμα θα λέμε καλαμπουρια και θα γελάμε, όταν τα πράγματα θα είναι έντονα θα γίνομαι σκληρός και έντονος».

