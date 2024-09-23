Γιώργος Νινιός: «Είναι αποτυχία ζωής το να έχεις οικογένεια και να τα έχεις κάνει μπάχαλο»

Απόλυτα συνειδητοποιημένος για τις αποφάσεις που έχει πάρει για τη ζωή του είναι ο Γιώργος Νινιός. Ο ηθοποιός, που δεν μιλάει συχνά, έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και στον Ιορδάνη Παπακυριακού και δεν δίστασε να απαντήσει ακόμα και για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια.

«Είναι αποτυχία ζωής και το να έχεις οικογένεια και να τα έχεις κάνει μπάχαλο. Δεν είναι κι αυτό μια ζωή που πάει στράφι; Και δεν την αλλάζεις τη ζωή γιατί οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν κι είσαι 40 χρόνια μέσα σε ένα μπάχαλο;» είπε αρχικά ο Γιώργος Νινιός και συνέχισε:

«Δεν νομίζω ότι είναι αποτυχία ζωής να νιώθεις ότι τα έχεις καταφέρει και να είσαι επιτυχημένος μόνο στην ταμπέλα κι επί της ουσίας να είναι όλα χάλια. Αυτό είναι αποτυχία, να είσαι μέσα στην αποτυχία και να κάνεις τον επιτυχημένο»

Ενώ όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τα Social Media και αν τα αποφεύγει απάντησε:

«Δεν αποφεύγω τίποτα. Η έγνοια μου είναι να παλέψω αυτή τη δουλειά, έτσι όπως ξέρω να την κάνω. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν κάνω ρόλους και μου αρέσουν και τους καταφέρνω. Το υπόλοιπο είναι ένα κομμάτι, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και δεν μπορείς να το εξαφανίσεις.

Αυτό που αποφεύγω και σιχαίνομαι και με έχει βασανίσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι που χωρίς να το θέλω εγώ υπάρχουν στα social media ομάδες, θαυμαστές κι αυτοί που σε εκτιμάνε και φτιάχνουν πράγματα για εσένα.

Να βγω να πω τι; Ότι πήγα εκδρομή κάπου; Άλλοι άνθρωποι χαίρονται να το κάνουν αυτό και νιώθουν καλά να πούνε τα πάντα για τη ζωή τους. Δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό ή λάθος, αφού αυτό θέλουν. Εγώ από την άλλη δεν το θέλω».

