Τρίζει ο θρόνος του MrBeast;

Μισό δισεκατομμύριο θαυμαστές, μια προσωπική περιουσία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και μια παγκόσμια επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Δύσκολο να εκθρονίσει κανείς τον μεγαλύτερο Infulencer του YouTube, τον Jimmy Donaldson, γνωστό ως MrBeast.

Ένα δικαστικό έγγραφο όμως 54 σελίδων μπορεί όμως να είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία του, σύμφωνα με το BBC.

Πέντε γυναίκες διαγωνιζόμενες στην εκπομπή Beast Games, που θα προβληθεί στο Prime Video, κινούν νομικές ενέργειες εναντίον της εταιρείας παραγωγής του MrB2024 και της Amazon στο Λος Άντζελες.

Στον διαγωνισμό, ο οποίος φέρει τον τίτλο του μεγαλύτερου διαγωνισμού reality που έχει γίνει ποτέ, 1.000 διαγωνιζόμενοι θα αναμετρηθούν για βραβείο 5 εκατ. δολαρίων όταν το σόου βγει στον αέρα -αν βγει στον αέρα (η αγωγή έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη κρίση στο σόου).

Οι κατηγορίες

Στις 54 σελίδες της αγωγής οι ενάγουσες ισχυρίζονται ότι “υπέφεραν ατομικά και συλλογικά” σε ένα περιβάλλον που “καλλιεργούσε συστηματικά μια κουλτούρα μισογυνισμού και σεξισμού».

Η κατηγορία πλήττει τη βάση της εικόνας του MrBeast ως ένα από τα πιο καλά παιδιά στο διαδίκτυο.

Επίσης, στην αγωγή υπάρχουν ισχυρισμοί ότι οι διαγωνιζόμενες υποσιτίζονταν και κουράζονταν υπερβολικά. Τα γεύματα παρέχονταν “αραιά και πού” γεγονός το οποίο “έθετε σε κίνδυνο την υγεία των διαγωνιζόμενων” όπως αναφέρεται.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι New York Times συνομίλησαν με έναν αριθμό διαγωνιζομένων οι οποίες ανέφεραν πως ορισμένες διαγωνιζόμενες έφτασαν να νοσηλευτούν, ενώ υπήρχε και καταγγελία ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου πέρασαν πάνω από 20 ώρες χωρίς να έχουν φάει.

Θα πλήξουν αυτές οι καταγγελίες τη δημοτικότητα του βασιλιά του YouTube, διερωτάται το BBC.

Η άνοδος και η φιλανθρωπία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Mr Beast βρίσκεται στο μέσο μιας διαμάχης -κάθε φορά όμως καταφέρνει να βγει αλώβητος.

Τον Ιούλιο, ο 26χρονος Αμερικάνος δήλωσε ότι είχε προσλάβει ερευνητές αφού η πρώην συμπαρουσιάστριά του, Ava Kris Tyson, κατηγορήθηκε ότι αποπλάνησε έναν έφηβο.

Η Ava αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά ζήτησε συγγνώμη για «παλαιότερες συμπεριφορές της» που ήταν «μη αποδεκτές».

Ο MrBeast δήλωσε «αηδιασμένος» από τις “βαριές κατηγορίες”.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν άλλες κατηγορίες, σε ανώνυμο κανάλι στο YouTube, από κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην εργαζόμενος, σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές.

Ορισμένες από τις φιλανθρωπικές δράσεις του MrBeast -όπως η κατασκευή πηγαδιών στην Αφρική, ή το ότι πλήρωνε για τις επεμβάσεις ανθρώπων με μειωμένη όραση και ακοή-, έχουν προκαλέσει επικριτικά σχόλια περί εκμετάλλευσης.

Η αυτοκρατορία του όμως συνεχίζει να μεγαλώνει. Μια μέρα πριν γίνει γνωστή η αγωγή (την περασμένη Τετάρτη) αποκάλυψε τη συνεργασία με τους επίσης διάσημους YouTubers, KSI και Logan Paul για μια νέα σειρά γευμάτων, τη Lunchly.

Οπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του BBC, Tom Gerκen, ο MrBeast έχει κάνει την περιουσία του μέσα από σκληρή δουλειά. Το πιο δημοφιλές του video έχει 652 εκατ. views.

Το μεγαλύτερο μέρος της φιλανθρωπικής του δράσης είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο -περιλαμβάνει τη δωρεά σπιτιών, μετρητών και αυτοκινήτων- κάτι το οποίο έχει συμβάλλει στη δημιουργία της εικόνας του ως ενός από τα καλά παιδιά στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, έχει παραδώσει περισσότερα από 25 εκατ. γεύματα σε άπορους σε όλο τον κόσμο.

Ο κόσμος συνεχίζει να συρρέει στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Ιούνιο απέκτησε συνολικά τέτοιον αριθμό συνδρομητών στο YouTube, που κατέστησαν το κανάλι του το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Socialblade, τις τελευταίες 30 μέρες μόνο ο MrBeast απέκτησε 5 εκατ. νέους συνδρομητές.

Η συγγνώμη στο YouTube

Ο MrBeast δεν είναι ο μόνος YouTuber η δημοτικότητα του οποίου τρέφεται μέσα από αντιπαραθέσεις -άλλοι έχουν αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές καταιγίδες, με λίγους να έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες, πέρα από μια δημόσια συγγνώμη.

Για παράδειγμα, το 2015 ο Logan Paul, δέχθηκε σφοδρές αντιδράσεις καθώς ανέβασε βίντεο στο κανάλι του με τα 15 εκατ. συνδρομητές του, το οποίο έδειχνε το σώμα ενός ανθρώπου που φαινόταν πως είχε αυτοκτονήσει.

Αφού κατέβασε το βίντεο, μοιράστηκε ένα άλλο βίντεο συγγνώμης, λιγότερο των δυο λεπτών, με τον τίτλο “Λυπάμαι πολύ.”

Τώρα έχει 23 εκατ. συνδρομητές, έχει μια εξαιρετικά δημοφιλή σειρά αθλητικών ποτών και μέχρι τον Αύγουστο ήταν πρωταθλητής της Παγκόσμιας Ομοσπονδία Πάλης για τις ΗΠΑ.

Κι άλλοι YouTubers, όπως οι Pewdiepie, James Charles, και Jeffree Star, βρέθηκαν στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, συνέχισαν όμως την καριέρα τους με ένα βίντεο “συγγνώμης”

Απ’ ό,τι φαίνεται, οι YouTubers συγχωρούνται γρήγορα κι εύκολα.

Τι έπεται για τον MrBeast

Ενώ οι θαυμαστές του MrBeast συνεχίζουν να αυξάνονται, η αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή μαίνεται και η επόμενη κίνησή του θα μπορούσε να καθορίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του.

Ο James Lunn, επικεφαλής στρατηγικής της Savvy Marketing, λέει ότι ο MrBeast βρίσκεται «σε μια απίστευτα μοναδική θέση» με ένα «πολύπλευρο» εμπορικό brand που καλύπτει πολλές βιομηχανίες.

«Βρισκόμαστε όντως σε αχαρτογράφητα νερά», λέει, και “μια προληπτική προσέγγιση, που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα με διαφάνεια και θα διασφαλίζει την ανάληψη ευθυνών, θα μπορούσε να προστατεύσει το brand του”.

Η ειδικός σε θέματα εμπορικών σημάτων Catherine Shuttleworth λέει ότι η μεγάλη φήμη του MrBeast θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα έναντι των αντιδράσεων, ωστόσο εκτιμά πως η πρόσφατη αγωγή μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

«Όταν πρόκειται για επιχειρηματικά εγχειρήματα, ιδίως αυτά που απευθύνονται σε οικογένειες και παιδιά -όπως οι σοκολάτες Feastables ή το Lunchly- είναι μια διαφορετική ιστορία», λέει.

Τον Αύγουστο του 2023, είχα γράψει για τον MrBeast ότι σύντομα θα έπαιρνε το στέμμα του YouTube, παρά το γεγονός ότι τότε είχε τους μισούς συνδρομητές. Τώρα αντιμετωπίζει επιπλέον προκλήσεις, καθώς η φήμη του αυξάνεται από τη μία, ενώ από την άλλη μεγάλο μέρος του διαδικτύου περιμένει με ανυπομονησία την απάντησή του σε αυτό που είναι, μέχρι στιγμής, η μία πλευρά μιας πολύπλοκης ιστορίας, καταλήγει ο δημοσιογράφος του BBC.

Πηγή: skai.gr

