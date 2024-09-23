Λογαριασμός
Λάουρα Νάργες-Χρήστος Σαντικάι: Το απίθανο ποδοσφαιρικό party για τα γενέθλια του γιου τους, Αλέξανδρου

Απόλυτη ευτυχία. Αυτό και μόνο ζουν εδώ και δύο χρόνια η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι

Λάουρα Νάργες-Χρήστος Σαντικάι: Το απίθανο ποδοσφαιρικό party για τα γενέθλια του γιους τους, Αλέξανδρου

Ο ερχομός του γιου τους, Αλέξανδρου ήρθε για να ολοκληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο έναν μεγάλο έρωτα. Μια όμορφη οικογένεια πολύ δεμένη κι αγαπημένη με γερά θεμέλια και βαθιά συναισθήματα.

Η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι είναι τρελά ερωτευμένοι και μεταξύ τους και με τον γιο τους που έκλεισε τα 2 και το ζευγάρι ξεκίνησε τις εκπλήξεις στον μικρό από το πρωί των γενεθλίων του στολίζοντας αρχικά στο σαλόνι τους για να το δει όταν ξυπνήσει ως την πρώτη έκπληξη.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

 

