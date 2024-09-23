Λάουρα Νάργες-Χρήστος Σαντικάι: Το απίθανο ποδοσφαιρικό party για τα γενέθλια του γιου τους, Αλέξανδρου

Ο ερχομός του γιου τους, Αλέξανδρου ήρθε για να ολοκληρώσει με τον πιο όμορφο τρόπο έναν μεγάλο έρωτα. Μια όμορφη οικογένεια πολύ δεμένη κι αγαπημένη με γερά θεμέλια και βαθιά συναισθήματα.

Η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι είναι τρελά ερωτευμένοι και μεταξύ τους και με τον γιο τους που έκλεισε τα 2 και το ζευγάρι ξεκίνησε τις εκπλήξεις στον μικρό από το πρωί των γενεθλίων του στολίζοντας αρχικά στο σαλόνι τους για να το δει όταν ξυπνήσει ως την πρώτη έκπληξη.

