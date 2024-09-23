Η ενότητα της ομάδας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο στο Tempting Fortune, καθώς η επιλογή του Γιώργου να «αγοράσει» τον πειρασμό των 7.500 ευρώ για ένα ταξίδι στο

Μπαλί, προκάλεσε την «έκρηξη» των συμπαικτών του.

Ο Γιώργος βρίσκεται στο επίκεντρο με τους περισσότερους να είναι απέναντί του και να τον κατηγορούν ότι επέφερε τη ρήξη στην ομάδα, επιλέγοντας

έναν πειρασμό μόνο για τον εαυτό του, ενώ μέχρι πρότινος έλεγε ότι δεν θα το κάνει. Ελάχιστοι στέκονται δίπλα του, δικαιολογώντας την επιλογή του. Η συνέχεια θα είναι δύσκολη τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους υπόλοιπους…

Η σημερινή μέρα κρύβει εκπλήξεις - ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες. Το έπαθλο ενός παιχνιδιού θα προσφέρει σε έναν παίκτη την ενέργεια που χρειάζεται για να συνεχίσει τη δύσκολη διαδρομή του Tempting Fortune. Από την άλλη, μία ανακοίνωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη τους προβληματίζει αρκετά…

Πόσο έτοιμοι είναι οι διαγωνιζόμενοι να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους και να αντισταθούν σε πειρασμούς που τους φέρνουν σε διαφωνία με τους συμπαίκτες τους;

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

