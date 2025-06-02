Γιώργος Καπουτζίδης: Σκέφτομαι ότι θα πεθάνω και θα παίζει το σήμα αρχής του Παρά Πέντε…

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στο Ακόμα δεν είδες τίποτα και έδωσε πρώτη φορά μερικές ακόμα λεπτόμερειες για το reunion του Παρά πέντε.

Αρχικά ο Κώστας Τσουρός τον ρώτησε για τους Άγγελους του Τσάρλι, το τραγούδι των τίτλων αρχής της αγαπημένης σειράς.

«Σκέφτομαι ότι θα πεθάνω και θα ακούγεται αυτό στην κηδεία μου! Μου δίνει χαρά να ακούω το σήμα της αρχής. Η μαμά μου μού έλεγε ότι άκουγε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής και την έπιανε στεναχώρια, εγώ νόμίζω ότι αισθάνομαι χαρά».

Πώς θα είναι το reunion του Παρά πέντε;

«Ετοιμάζεται το reunion, τι το πα κι εγώ; Έχω μπλέξει! Πρέπει να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε ένα ωραίο reunion, έχω ήδη καταγράψει τις σκέψεις μου, θα μιλήσω και με τους υπεύθυνους. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο, να γιορτάσουμε, να μαζευτούμε, να θυμηθούμε, να γελάσουμε, να βάλουμε μέσα και τον κόσμο. Δεν θα είναι μυθοπλασία, δεν θα είναι ιστορία το πώς ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, θα είναι περισσότερο μία μάζωξη και πράγματα τα οποία ίσως να μην τα έχουμε πει και ίσως λίγο και να βάλουμε μέσα και τον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι αυτός που έκανε αυτήν τη σειρά ένα τηλεοπτικό φαινόμενο, που αποφάσισε να την εντάξει στην ποπ κουλτούρα. Δεν θα είναι συνέχεια των γυρισμάτων, μην κάνετε σενάρια!» ανέφερε.

«Με πολλή αγάπη και μέσα από την καρδιά μας νομίζω ότι θα τιμήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πια μαζί μας» είπε για την Ειρήνη Κουμαριανού που πλέον δεν ζει.

«Θα είμαστε όλοι, όλοι όσοι μπορούν, νιώθω ότι θα μπορούν όλοι. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουν γιατί είναι μια δουλειά που νιώθω άλλαξε τη ζωή πολλών ανθρώπων, όλων μας. Εμένα ήταν η δεύτερη δουλειά μου. Μας καθόρισε λίγο. Εμένα νομίζω ότι καθόρισε όλη μου την πορεία από εκεί και πέρα.

Δεν έχω βάλει ποτέ τα σίριάλ μου το ένα δίπλα στο άλλο και δεν ξε΄ρω αν είναι το αγαπημένο μου. Αυτό ήταν ένας οδοστρωτήρας που πέρασε από τη ζωή μου και άλλαξε τα πάντα. Από αυτή την άποψη στο πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη ζωή μου θα το βάλω πρώτο» τόνισε.

«Δεν με ενδιέφεραν τα νούμερα όσο το πόσο εισχώρησε η σειρά στον κόσμο και οι παρέες συνεννούνται με τις ατάκες. Το κατάλαβα προς το τέλος της πρώτης χρονιάς ότι δεν είναι μία μόδα της εποχής, θα κάνει λίγο την πορεία που έκαναν οι ελληνικές ταινίες. Ένιωσα ότι μάλλον θα έχει αυτή τη διάρκεια» ανέφερε.

Tέλος τα γυρίσματα για τις Σέρρες

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας μίλησε και για την επιστροφή του στη Eurovision ενώ έκανε και αναφορά στις Σέρρες που ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου.

«Τελείωσαν τα γυρίσματα στις 15 Μαΐου, όταν ήμουν στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, τη μέρα που πήραμε την πρόκριση. Και έλειπα» είπε.

«Δεν είναι χωρίς τον Πάνο, είναι με τον Πάνο αυτή η ιστορία, πάντα θα συζητάμε για εκείνον, και πάντα θα τον θυμόμαστε. Είχε φοβερή επιρροή στους άλλους. Αν τον άφηνες να σε συμπαρασύρει μόνο κέρδος έχεις. Ο Γιώργος Ζυγούρης είναι εξαιρετικός ηθοποιός και φέρει ένα βάρος που φροντίσαμε όλοι να το πα΄ρουμε από πάνω του. Θα δείτε έναν καταπληκτικό Οδυσσέα» ανέφερε.

«Voice θα παρουσιάσω, έτσι λέμε, να είμαστε η ίδια ομάδα εύχομαι που περάσαμε όμορφα, είμαι θετικός» ανέφερε για το μουσικό talent show του ΣΚΑΪ ενώ αναφέρθηκε και στο Μέλλον ένα που παρουσιάζει στο ίδιο κανάλι. «Μου έχει μάθει πα΄ρα πολλά πράγματα, είμαι πολύ περήφανος για αυτή την εκπομπή. Δεν ήταν στα σχέδιά μου να κάνω κάτι στην τηλεόραση και χτυπάει το τηλέφωνό μου και λέω ότι δεν γίνεται να μην το κάνω», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.