Ariana Grande: Θα τη δούμε στη σειρά «Meet the Parents 4» μαζί με Robert De Niro και Ben Stiller

Η τέταρτη συνέχεια της κινηματογραφικής κωμικής σειράς «Meet the Parents» φαίνεται πώς θα υποδεχθεί μια ποπ σταρ. Η Αριάνα Γκράντε φέρεται να έχει επιλεγεί για ρόλο στην ταινία με τα μέλη του καστ Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ να επιστρέφουν.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εξασφάλισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο ως Γκλίντα στην ταινία του Τζον Μ. Τσου, «Wicked», που απέσπασε θετικές κριτικές. Τον Δεκέμβριο του 2024, δημοσιεύτηκαν αναφορές για συνέχεια του «Meet the Parents» και ο Ντε Νίρο επιβεβαίωσε αργότερα ότι θα υπάρξει τέταρτη ταινία.

Ariana Grande will star opposite Robert De Niro and Ben Stiller in the sequel to ‘MEET THE PARENTS’



(https://t.co/ZVeypGma4F) pic.twitter.com/RHNbwaxmLb — Film Updates (@FilmUpdates) May 30, 2025

Σύμφωνα με το THR, η ταινία «Meet the Parents 4» θα επικεντρώνεται στον ενήλικο γιο του Γκρεγκ (Στίλερ) και της συζύγου του, Πάμελα (Τέρι Πόλο), ο οποίος αρραβωνιάζεται μια γυναίκα που δεν του ταιριάζει. Η Αριάνα Γκράντε θα υποδυθεί την αρραβωνιαστικιά, ανέφεραν πηγές στο THR.

Ο Τζον Χάμπουργκ, ο οποίος έγραψε το σενάριο και στις τρεις ταινίες, θα είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης της τέταρτης.

Ο Τζέι Ρόους σκηνοθέτης των δύο ταινιών, Meet the Parents (2000) και Meet the Fockers (2004), έχει αναλάβει την παραγωγή. Οι Ντε Νίρο και Τζέιν Ρόζενταλ θα είναι επίσης παραγωγοί μέσω της Tribeca Productions, ενώ ο Μπεν Στίλερ και Τζον Λέσερ θα είναι παραγωγοί μέσω της Red Hour Films.

