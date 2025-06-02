Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στο βορειότερο νησί των Κυκλάδων. Σήμερα, Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την Άνδρο, ένα νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση, που διαφέρει από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, αφού τη χαρακτηρίζει το καταπράσινο τοπίο και τα άφθονα νερά.

Ο όμορφος φάρος Τουρλίτης δεσπόζει ανοιχτά της Άνδρου πάνω σε βραχονησίδα και πριν από μερικά χρόνια ανακατασκευάστηκε, εγχείρημα με πολλές δυσκολίες.

Ταξιδεύουμε στις υπέροχες παραλίες του νησιού, την Άχλα, της Γριάς το Πήδημα, το Κόρθι και μιλάμε με επιχειρηματίες που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες του νησιού.

Τα «μπουζούκια» είναι η προηγούμενη ζωή του. Ο παπα-Στρατής της Άνδρου φέρει πλέον μέσα του την Εκκλησία, δίχως όμως να εγκαταλείπει τη μουσική που τόσο αγαπά. Εξακολουθεί να παίζει βιολί και να λέει εμφατικά: ο παπάς είναι αυτός που κάνει το ράσο…

Δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για το κοινό καλό αλλά πληρώνουν τα πάντα από την τσέπη τους. Είναι οι εθελοντές δασοπυροσβέστες της Άνδρου που, όπως και παντού οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους, καλύπτουν τα έξοδα για τα πολύ ακριβά μέσα ατομικής προστασίας και για την κίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων - τέλη κυκλοφορίας και ασφάλειες που φθάνουν τις χιλιάδες ευρώ.

Τα μονοπάτια της Άνδρου μας ξαφνιάζουν ευχάριστα. Το νησί, που φημίζεται για το πράσινο, αποκαλύπτει πανέμορφες διαδρομές με ενδιαφέρουσες ιστορίες μέσα από δάση, πίσω από γραφικά σπιτάκια ή στην άκρη ενός βράχου. Και πού ξέρει κανείς; Στη στροφή κάποιου περιπάτου μπορεί να συναντήσει και τις μουσικές της Φιλαρμονικής.

Ο Δημήτρης Ζάννες, ένας Ανδριώτης ψαράς τρίτης γενιάς, αγωνίζεται χρόνια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αλιεία. Προειδοποιεί πως όλα αλλάζουν, χειροτερεύουν και αν δεν μπει στο τραπέζι μια νέα στρατηγική σωτηρίας, ο κλάδος της αλιείας κινδυνεύει με αφανισμό.

Δείτε το trailer:

