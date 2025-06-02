Ο συγκάτοικος με την απαράμιλλη ψυχραιμία, Γιάννης Λορένζο Κύρτσης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το BIG BROTHER την Κυριακή 1 Ιουνίου.

Ο Πέτρος Λαγούτης καλωσόρισε κοινό και καλεσμένους στο 6ο live του BIG BROTHER και υποδέχτηκε στο πλατό τη Σοφία Δανέζη και τον Δημήτρη Μπίτζιο.

Η εβδομάδα ήταν πλούσια σε γεγονότα αλλά και σε ποινές! Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας Γιώργος Λάγιος μπήκε στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο στο σπίτι του BIG BROTHER, όπου συνάντησε τον KAS, τη Φένια Νικολαΐδη και τη Nancy Tawby. Εκεί έθεσε σημαντικά ερωτήματα για το ζήτημα που είχε προκύψει με τον προσβλητικό χαρακτηρισμό προς τη Nancy.

Μία έκπληξη περίμενε τους υποψήφιους προς αποχώρηση, αλλά και τον Γιώργο Αντωνιάδη καθώς είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μηνύματα σε video από τους δικούς τους ανθρώπους.

Μία αγαπημένη ενότητα του BIG BROTHER, που βοηθάει στο να γνωρίσουμε καλύτερα τους συγκάτοικους, επέστρεψε. Η «Γραμμή Ζωής» ξεκίνησε με τη Nancy να κάνει αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της έως τώρα ζωής της. Η παιδική της ηλικία στον Λίβανο, οι διαφορετικές κουλτούρες που συνδύαζε η οικογένειά της, ο πόλεμος με το Ισραήλ, η κατάθλιψη, ο χωρισμός των γονιών της, η μετεγκατάσταση στην Κρήτη αλλά και η γέννηση της κόρης της ήταν ορισμένα μόνο από τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της συγκινητικής αφήγησης.

Η Σοφία Φερλαχίδου, εκπρόσωπος του τεχνικού παρόχου της ψηφοφορίας, ήταν εκείνη που παρέδωσε τον φάκελο με τα αποτελέσματα στον Πέτρο Λαγούτη, ενημερώνοντας πως ήταν μάχη στήθος με στήθος. Ο Γιάννης Λορένζο Κύρτσης αποχώρησε από το σπίτι του BIG BROTHER δηλώνοντας πως δεν το περίμενε, αλλά «συνέβη και προχωράμε»!

Η αποχώρηση του Γιάννη άλλαξε για μία ακόμη φορά τις ισορροπίες. Όλα όσα ακολούθησαν θα τα παρακολουθήσουμε στο επεισόδιο της Τρίτης 3 Ιουνίου στις 23.15 στον ΣΚΑΪ. Αν θέλετε να δείτε όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER τη στιγμή που συμβαίνουν, αρκεί να συνδεθείτε στο live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00

