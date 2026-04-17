Το «A Walk on the Moon», μιούζικαλ για μια μητέρα από το Μπρούκλιν, της οποίας η ζωή μεταμορφώνεται κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε κατασκήνωση με μπανγκαλόου στο Κάτσκιλς, θα κάνει την πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη αυτό το καλοκαίρι στο Θέατρο Laura Pels, στη Νέα Υόρκη.

Η ιστορία είναι οικεία στους θαυμαστές του ομώνυμου ρομαντικού δράματος του 1999 με πρωταγωνιστές τη Νταϊάν Λέιν και τον Βίγκο Μόρτενσεν.

Οι παραστάσεις του «A Walk on the Moon» αναμένεται να αρχίσουν στις 15 Ιουνίου.

Η υποψήφια για Tony, Σέριλ Κάλερ σκηνοθετεί το μιούζικαλ σε λιμπρέτο και πρόσθετους στίχους της σεναριογράφου του κινηματογραφικού έργου, Πάμελα Γκρέι, μουσική και στίχους από την υποψήφια για Tony και Grammy ΑνΜαρί Μιλάτσο και χορογραφίες του Τζος Πρινς.

Η Γκρέι βασίστηκε στις δικές της εμπειρίες από τις διακοπές με την οικογένειά της για τη συγγραφή του σεναρίου.

Τοποθετημένη στο τελευταίο καλοκαίρι της δεκαετίας του '60, η ιστορία θα συνδυάσει τους ιδιαίτερους ήχους εκείνης της δεκαετίας με σύγχρονες ποπ ευαισθησίες. Το μιούζικαλ θα παρουσιάζεται μέχρι τις 22 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

