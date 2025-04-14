Γιατί η Aimee Lou Wood προτίμησε να γυρίζει ερωτικές σκηνές στο «White Lotus» αντί για το «Sex Education»

Η Aimee Lou Wood μίλησε ανοιχτά για τις ερωτικές σκηνές που γύρισε για τη σειρά The White Lotus, συγκρίνοντάς τις με εκείνες που έκανε στο Sex Education. Ως το ένα μισό του «καταραμένου» ζευγαριού Rick και Chelsea στη 3η σεζόν του White Lotus, η Wood είχε να αντιμετωπίσει κάποιες τολμηρές σκηνές. Αν και δεν ήταν κάτι εντελώς καινούριο για την ίδια, η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε αρκετά διαφορετική από τις προηγούμενες. Σε συνέντευξή της στο GQ στις 8 Απριλίου, εξήγησε τι ήταν αυτό που έκανε τα γυρίσματα στο White Lotus πιο «καλά» και γιατί πλέον βλέπει διαφορετικά τη δουλειά της στο παρελθόν.

Αλληλεγγύη με τις συμπρωταγωνίστριές της στο White Lotus

Πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα των ερωτικών σκηνών της με τον Walton Goggins (Rick), η Wood είχε την ευκαιρία να το συζητήσει με δύο συναδέλφους της από τη σειρά. Όπως είπε στο GQ, η ίδια, η Michelle Monaghan (Jaclyn) και η Carrie Coon (Laurie) βγήκαν για φαγητό και μίλησαν ανοιχτά για τις σκηνές τους, συζητώντας μεταξύ άλλων αν η γύμνια ήταν απαραίτητη για την αφήγηση της ιστορίας τους.

Συγκρίνοντάς το με την εμπειρία της στο Sex Education, είπε: «Αυτό με έκανε να νιώσω πολύ καλύτερα, γιατί αυτό που με ενοχλούσε στο Sex Ed —που μόλις τώρα το συνειδητοποιώ— δεν ήταν αυτά που έκανα, αλλά το γεγονός ότι ένιωθα πως ήμουν η μόνη.»

Εξήγησε ότι άλλοι βασικοί χαρακτήρες στη βρετανική σειρά εφηβικού δράματος δεν χρειάστηκε να φτάσουν σε τόσο «ακραία» επίπεδα εκείνη τη σεζόν, προσθέτοντας: «Νομίζω πως αυτό ήταν που με έκανε να νιώθω εκτεθειμένη.»

Η εμπειρία της στο Sex Education

Παρότι στο παρελθόν είχε δηλώσει πως εκτιμά το γεγονός ότι το Sex Education ήταν από τις πρώτες σειρές που χρησιμοποίησαν συντονιστές οικειότητας (intimacy coordinators), είχε μοιραστεί σε συνέντευξή της στον Guardian το 2021 ότι είχε έντονο άγχος για μια σκηνή αυνανισμού στην πρώτη σεζόν:

«Είσαι μόνος σου, δεν έχεις κάποιον άλλον ηθοποιό να κάνεις πλάκα και να πεις “αυτό είναι λίγο άβολο!”», εξήγησε.

Έκτοτε, η Wood έχει δηλώσει ότι πλέον είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένη όταν πρόκειται για τέτοιες σκηνές. Τον Φεβρουάριο, είπε στο Elle: «Το Sex Ed μου έμαθε πολλά, και επειδή έκανα τόσα πολλά πράγματα στην πρώτη σεζόν, μετά από αυτό είπα: ‘ΟΚ. Από δω και πέρα θα είμαι πιο επιλεκτική.’»

Παρόλο που ένιωσε ότι είχε την υποστήριξη της παραγωγής, δήλωσε πως πλέον είναι πολύ πιο «ενήμερη» για το τι είναι πραγματικά απαραίτητο: «Τώρα πια σκέφτομαι: ‘Χρειάζεται αυτή η σκηνή; Μπορούμε να πούμε την ιστορία με ένα βλέμμα ή ένα φιλί;’ Είναι πάντα θέμα του τι θέλει να πει η σκηνή. Γιατί αν μπορούμε να το πούμε χωρίς πλήρη γύμνια ή ερωτική σκηνή, τότε ας το δοκιμάσουμε έτσι.»

Το να έχει λόγο

Όταν ήρθε η ώρα να γυρίσει τις πιο έντονες στιγμές της σχέσης του Rick και της Chelsea, η Wood είπε στο Elle πως είχε την ευκαιρία να εκφράσει τη γνώμη της πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα — ακόμα και να ζητήσει αλλαγές αν ήθελε.

«Είπα: ‘Όχι, νομίζω ότι είναι υπέροχη σκηνή γιατί δείχνει μια πλευρά της σχέσης τους που αλλιώς δεν θα βλέπαμε.’», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήταν «σημαντικό να μείνουν αυτές οι σκηνές».

Ήταν τελικά υγιής η σχέση τους;

Όσο για το αν η σχέση του Rick και της Chelsea ήταν τελικά υγιής, η Wood είπε πρόσφατα στο Bustle πως αυτό που τράβηξε την Chelsea στον Rick ήταν «ανίατες πληγές» από το παρελθόν.

«Αν έκανε θεραπεία και πραγματικά δούλευε με τον εαυτό της, πιθανόν θα είχε κάνει μια εντελώς διαφορετική επιλογή.», σχολίασε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.