Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για ταξίδια και αποδράσεις. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι επισκέφθηκε το Μπαλί, όπου μοιράστηκαν υπέροχες στιγμές με τους ακολούθους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις νέες φωτογραφίες από την εξωτική χώρα, η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε για σκηνικό μια βόλτα που έκανε όλη η οικογένεια μέσα στη ζούγκλα. Φρόντισε, μάλιστα, στο άλμπουμ αυτό να βάλει και φωτογραφίες της ίδιας με μπικίνι.

«Χαμένοι στη ζούγκλα του Μπαλί», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα των φωτογραφιών και των βίντεο από το ταξίδι με τον Σάκη Τανιμανίδη και τα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

