Ανοιχτά μίλησε για πρώτη φορά ο Φώτης Σεργουλόπουλος για τη σχέση του με τη Μαρία Μπακοδήμου, καθώς αποτέλεσαν ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά ζευγάρια αλλά και επί δεκαετίες φίλοι που όμως ξαφνικά... ψυχράνθηκαν.

Ο παρουσιαστής ήταν καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος στο Τετ-α-τετ στον Alpha Κύπρου και μεταξύ άλλων μίλησε και για την τηλεοπτική του καριέρα κάνοντας πολύ τακτικά αναφορές στη τωρινή του εκπομπή, το Πρωίαν σε είδον και πόσο ευτυχισμένος είναι σε αυτήν.

«Την περίοδο που ο γιος μου ήταν 3 ήταν πολύ μεγάλο δώρο που δεν έκανα τηλεόραση. Μου άρεσε αυτή η παύση και ίσως να μην ήμουν τόσο χαρούμενος τώρα. Τώρα αισθάνομαι ότι είναι η καλύτερή μου στιγμή. Τώρα κάνω αυτό που θέλω, όπως θέλω, με καλούς συνεργάτες, με συνθήκες που θέλω, χωρίς κανένα άγχος. Είμαι στην καλύτερη φάση της επαγγελματικής μου ζωής. Αισθάνομαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι στην ΕΡΤ, είναι δώρο Θεού.

Τα νούμερα τηλεθέασης τα βλέπω αλλά δεν με απασχολούν. Έχει την αποδοχή που θέλω η εκπομπή. Είναι μια κουβέντα που πάντα γινόταν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μέτρο σύγκρισης για το τι κάνεις. Εγω΄ κάνω μία εκπομπή σε πρωινή ζώνη χωρίς να είναι συγκρίσιμη. Κάνω κάτι άλλο. Δεν έκανα ποτέ πολύ μεγάλα νούμερα τηλεθέασης. Έχω ένα σταθερό κοινό που με αγαπάει. Ούτε στο πρωινό στο Mega είχαμε μεγάλα νούμερα. Δεν ήμασταν πρώτοι. Η Ελένη ήταν. Υπα΄ρχει αυτή η αίσθηση γιατί ήταν ένα αγαπημένο πρωινό αλλά δεν ήμασταν πρώτοι. Με πίστεψαν οι άνθρωποι που έκαναν τις παραγωγές και μου έδιναν χώρο» ανέφερε.

«Μια σεζόν που δεν μου άρεσε ήταν στον Alpha που η μεσημεριανή ζώνη άνηκε σε ζωντανή εκπομπή, το Σιγά μην κάτσω να σκάσω. Ήταν ένα υβριδικό πράγμα» ανέφερε και προανήγγειλε ότι ο Πρωίαν σε είδον πάει για 4η σεζόν, μια δουλειά που όπως είπε την «υπογράφει προσωπικά».

Μιλώντας για τη σχέση του με τη Μαρία Μπακοδήμου είπε: «Πολύ παλιά ιστορία, γνωριζόμασταν από τα θεατρικά μας χρόνια. Το Κάτσε καλά ήταν κατασκευή το lifestyle, ήταν τελείως ψεύτικο. Η Μαρία ήταν ένας άνθρωπος που ταίριαζε απόλυτα στο concept. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν πολύ οι συνεργασίες, ένα πινγκ πονγκ».

Όταν ο Τάσος Τρύφωνος του είπε ότι το τέλος της φιλίας του με τη Μαρία Μπακοδήμου τον στεναχώρησε διότι πίστεψε ότι είναι ουτοπία η φιλία, εκείνος απάντησε:

«Διαζύγια συμβαίνουν. Εσύ είσαι με τη νύφη ή με τον γαμπρό; Γιατί έτσι γίνεται όταν υπάρχει κρίση.

Όλα γίνονται. Είναι ένα πράγμα που συνέβη στη ζωή μας και έτσι είναι. Έχω πενθήσει άλλα πρα΄γματα στη ζωή μου πολύ πιο σοβαρά από αυτό. Η ζωή μου είναι αλλού, δεν είναι η τηλεόραση.

Πάντοτε όταν είσαι μαζί με κάποιον ονειρεύεσαι το για πάντα αλλά δεν συμβαίνει γιατί η ζωή είναι αλλιώς» είπε αρχικά.

Ο Τάσος Τρύφωνος τον ρώτησε πώς μπορεί να είναι τόσο απόλυτος και εκείνος είπε: «Δεν είμαι απόλυτος ποτέ, τα πράγματα έρχονται και με κάνουν απόλυτο σε οποιαδήποτε σχέση. Η ζωή στα φέρνει έτσι που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, ούτε να κοιτάς το παρελθόν ούτε να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να πας παραπέρα».

«Τι να σου πω για το τι ήταν; Πολλά πράγματα μαζί» απάντησε για το αν ήταν θέμα απογοήτευσης, φθοράς, διαφωνίας ο «χωρισμός» του από τη Μαρία Μπακοδήμου.

