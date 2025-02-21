Eurovision 2025: Σάλος στην Ιταλία για τη συμμετοχή της Εσθονίας με το «Espresso Macchiato»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η συμμετοχή της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, με το τραγούδι «Espresso Macchiato», του ράπερ Tommy Cash να επικρίνεται για στίχους που σατιρίζουν την ιταλική κουλτούρα.

Ο ράπερ κέρδισε στον εθνικό τελικό της Εσθονίας το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες συμμετοχές και αυτή τη στιγμή το τραγούδι, που είναι ένα μείγμα σπαστών αγγλικών και ιταλικών, βρίσκεται στην κορυφή του Top 50 Viral Chart του ιταλικού Spotify.

«Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», (Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός), αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

«Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso», (Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος) τραγουδά ο Cash.

Η ένωση καταναλωτών της Ιταλίας Codacons, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αμφισβητώντας την καταλληλότητα του «Espresso Macchiato» για τον διαγωνισμό σημειώνοντας ότι «είναι σωστό να επιτραπεί η συμμετοχή ενός τραγουδιού που προσβάλλει μια χώρα και μια ολόκληρη κοινότητα;», όπως αναφέρει ο «Guardian».

«Παρά την ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης που πρέπει να χαρακτηρίζει διαγωνισμούς όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή ενός τραγουδιού που είναι προσβλητικό για πλήθος ανθρώπων σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε η Codacons στην ανακοίνωσή της.

«Η αγανάκτηση έχει εκφραστεί από πολλούς πολίτες για ένα τραγούδι, οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς, τα συνηθισμένα κλισέ για τον καφέ και τα σπαγγέτι, αλλά πάνω απ' όλα τη μαφία και την επιδεικτική πολυτέλεια, τα οποία προβάλλουν μια εικόνα ενός λαού, συνδέοντάς τον με το οργανωμένο έγκλημα», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.